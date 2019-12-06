صادرات صناعة عمان تكسر حاجز الـ 4 مليارات دينار

عمان – كسرت صادرات غرفة صناعة عمان خلال الاشهر 11 الماضية من العام الحالي حاجز الــ 4 مليارات دينار مدفوعة بزيادة صادرات 7 قطاعات صناعية.

وحسب معطيات إحصائية حصلت عليها (بترا)، قفزت صادرات الغرفة خلال الأشهر 11 الماضية من العام الحالي إلى 142ر4 مليار دينار، مقابل 856ر3 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2018 بنسبة ارتفاع 4ر7 بالمئة.

واستحوذت اربع دول هي : الهند والسعودية والولايات المتحدة والعراق على أكثر من نصف صادرات الغرفة خلال الأشهر 11 الماضية من العام الحالي، مسجلة ما قيمته 167ر2 مليار دينار.

ووفقا للمعطيات الإحصائية، زادت صادرات الغرفة إلى الهند خلال الأشهر 11 الماضية من العام الحالي بنسبة 10 بالمئة جعلتها في مقدمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالا لصادراتها بقيمة 627 مليون دينار، مقابل 571 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت صادرات الغرفة للسعودية بنسبة 20 بالمئة لتبلغ نحو 546 مليون دينار خلال الأشهر 11 الماضية من العام الحالي مقابل 453 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وزادت صادرات الغرفة إلى الولايات المتحدة خلال الأشهر 11 الماضية من العام الحالي بنسبة 9 بالمئة لتصل إلى 505 ملايين دينار مقابل نحو 463 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وبينت المعطيات الإحصائية تراجع صادرات الغرفة إلى السوق العراقية خلال الأشهر 11 الماضية من العام الحالي بنسبة 9 بالمئة منخفضة إلى نحو 490 مليون دينار، مقابل 537 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت صادرات الغرفة إلى فلسطين خلال الأشهر 11 الماضية من العام الحالي تراجعا بنسبة 13 بالمئة حيث بلغت ما قيمته 187مليون دينار، مقابل 216 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وبينت المعطيات الإحصائية، زيادة صادرات الغرفة خلال الأشهر 11 الماضية من العام الحالي إلى العديد من الدول العربية والأجنبية منها الصين ومصر واندونيسيا وسوريا وسنغافورة والكويت واليمن والبحرين واسبانيا وليبيا ودولا أخرى.

بالمقابل، تراجعت صادرات الغرفة في الفترة نفسها للعديد من الدول العربية والأجنبية منها لبنان وقطر والسودان وتونس وتركيا وإيطاليا وبلجيكيا وماليزيا وأستراليا ودولا أخرى.

وتوزعت صادرات الغرفة التي تأسست عام 1962، على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 033ر1 مليار دينار، والكيميائية ومستحضرات التجميل 844 مليون دينار والعلاجية واللوازم الطبية بقيمة 583 مليون دينار.

وبلغت صادرات قطاعات الصناعات الجلدية والمحيكات ما قيمته نحو 451 مليون دينار، والتموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية 412 مليون دينار، فالهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 377 مليون دينار.

وتوزعت باقي صادرات غرفة صناعة عمان، على قطاعات صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بقيمة 196 مليون دينار والبلاستكية والمطاطية نحو 167 مليون دينار، والإنشائية 64 مليون دينار، واخيرا قطاع الصناعات الخشبية والأثاث بقيمة ما يقارب 15 مليون دينار. (بترا)