صادرات “صناعة عمان” تلامس حاجز 3 مليارات دينار

عمان-الغد– لامست صادرات غرفة صناعة عمان حاجز 3 مليارات دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بزيادة صادرات غالبية القطاعات الصناعية.

وأظهرت معطيات إحصائية صادرة عن الغرفة، أن الصادرات خلال هذه الفترة من العام الحالي، بلغت 989ر2 مليار دينار مقارنة مع نحو 726ر2 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، واستحوذت دول الهند والسعودية والولايات المتحدة والعراق مجتمعة على أكثر من نصف صادرات الغرفة لهذا العام بقيمة بلغت 578ر1 مليار دينار.

وتوزعت الصادرات على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة بلغت نحو 786 مليون دينار، والكيماوية ومستحضرات التجميل 623 مليون دينار ثم العلاجية واللوازم الطبية 374 مليون دينار.

وبلغت صادرات قطاعات الصناعات الجلدية والمحيكات نحو 334 مليون دينار والتموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية 294 مليون دينار والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 264 مليون دينار.

وتوزعت باقي الصادرات على قطاعات صناعة التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم الطبية بقيمة بلغت 148 مليون دينار، ثم البلاستيكية والمطاطية 117 مليون دينار، والإنشائية نحو 40 مليون دينار، وأخيرا قطاع الصناعات الخشبية والأثاث بقيمة 10 ملايين دينار.