صادرات غرفة صناعة عمان تزيد 9 % خلال 8 أشهر

عمان– زادت صادرات غرفة صناعة عمان، خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي بنسبة 9 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019، مدفوعة بتحسن اداء غالبية القطاعات الصناعية.

واظهرت معطيات احصائية للغرفة حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ارتفاعا بصادرات صناعة عمان، خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي الى 257ر3 مليار دينار مقابل 989ر2 مليار دينار للفترة نفسها من عام 2019.

واستحوذت الولايات المتحدة الاميركية والهند والسعودية والعراق على اكثر من نصف صادرات الغرفة خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي مسجلة ما قيمته 914ر1 مليار دينار.

وحسب المعطيات زادت صادرات صناعة عمان الى الولايات المتحدة الأميركية خلال الاشهر الثمانية الماضية من العام الحالي بنسبة 68 بالمئة، ما جعلها بمقدمة الدول العربية والاجنبية الاكثر استقبالا لصادرات الغرفة بقيمة 617 مليون دينار مقابل 368 مليون دينار للفترة نفسها من 2019.

وارتفعت صادرات الغرفة كذلك الى الهند خلال الاشهر الثمانية الماضية من العام الحالي بنسبة 18 بالمئة، مسجلة نحو 563 مليون دينار مقابل 476 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2019.

وزادت صادرات الغرفة الى السوق العراقية خلال الاشهر الثمانية من العام الحالي بنسبة طفيفة لتسجل 349 مليون دينار مقابل 347 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2019.

وانخفضت صادرات غرفة صناعة عمان خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي الى السعودية، بنسبة 1 بالمئة، متراجعة الى 385 مليون دينار مقابل نحو 389 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2019.

وحسب المعطيات، ارتفعت صادرات الغرفة خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي الى سوريا بنسبة 16 بالمئة لتصل الى 55 مليون دينار مقابل نحو 48 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2019.

وارتفعت صادرات صناعة عمان كذلك الى تركيا خلال الاشهر الثمانية الماضية من العام الحالي بنسبة 36 بالمئة، حيث بلغت 31 مليون دينار مقابل 23 مليون دينار للفترة المماثلة من عام 2019.

وحسب المعطيات، ارتفعت صادرات غرفة صناعة عمان خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي للعديد من الدول العربية والاجنبية أبرزها: دولة الامارات العربية المتحدة واندونيسيا ومصر والبرازيل والجزائر والسودان وبلجيكيا وليبيا وماليزيا وهولندا، إضافة الى دول أخرى كثيرة.

واشارت المعطيات الاحصائية الى انخفاض صادرات الغرفة للعديد من الدول العربية والاجنبية منها فلسطين وقطر والصين ولبنان وايطاليا والبحرين وتونس وجنوب افريقيا واليابان وكندا، ودول أخرى.

وتوزعت صادرات الغرفة خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي، على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 851 مليون دينار، والكيماوية ومستحضرات التجميل 719 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية نحو 390 مليون دينار.

وبلغت صادرات قطاعات الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات ما قيمته 355 مليون دينار والتموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية نحو 316 مليون دينار والجلدية والمحيكات 291 مليون دينار.

وتوزعت باقي صادرات الغرفة خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي، على قطاعات صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بقيمة 140 مليون دينار والبلاستيكية والمطاطية نحو 123 مليون دينار، والانشائية 60 مليون دينار، واخيرا الصناعات الخشبية والاثاث بقيمة نحو 12 مليون دينار.

يذكر ان غرفة صناعة عمان تأسست عام 1962، وتضم اليوم بعضويتها 8600 منشأة صناعية، تشغل 159 ألف عامل وعاملة وبرأسمال يصل الى ما يقارب 5 مليارات دينار.

— (بترا)