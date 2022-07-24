صافرات استهجان ضد بيكيه وهتافات لشاكيرا

شهد “أليجاينت ستاديوم” في مدينة لاس فيغاس الأميركية صافرات استهجان ضد مدافع برشلونة جيرارد بيكيه وهتافات لشريكته السابقة المغنية الكولومبية شاكيرا خلال “الكلاسيكو” الودي الذي أقيم أمام 65 ألف متفرج.

وقال الثنائي في بيان مشترك مطلع يونيو الماضي: يؤسفنا تأكيد انفصالنا. نطلب احترام الخصوصية لخير أطفالنا الذين هم على رأس أولوياتنا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من ملعب المباراة لمجموعة من الجماهير وهي تهتف: شاكيرا..شاكيرا، فيما سُمعت بوضوح صافرات الاستهجان مع كل لمسة للكرة من مدافع الفريق الكتالوني.

وقال جوردي ألبا عن الواقعة بعد المباراة: نعم لقد سمعنا الصافرات، لكن لا أعلم سببها، أعتقد أنه لا يهتم كثيرًا بمثل هذه الأمور، نحن نعرفه، على العكس تلك التصرفات تعطيه حافزًا إضافيًا، لن يعاني أثناء نومه بسبب تلك الصيحات.

وشهدت المباراة في شوطها الأوّل مشاركة الوافد الجديد إلى النادي الكتالوني، المهاجم السابق لبايرن البولندي روبرت ليفاندوفسكي، كما سجل هدف المباراة الوحيد البرازيلي رافينيا القادم من لييدز يونايتد.

والتقى بيكيه بشاكيرا قبل مونديال جنوب إفريقيا 2010، خلال تصوير شاكيرا الأغنية الشهيرة “واكا واكا”، ولهما ميلان (9 أعوام) وساشا (6 أعوام).