“صافرة اليد” .. تطور لافت ودور كبير في نجاح البطولات

بلال الغلاييني

عمان – يعتبر التحكيم أحد أهم اركان لعبة كرة اليد، نظرا لتأثيره على سير المباريات، ودقة قراراته، اضافة الى ما يتطلبه من لياقة بدنية ودراية كاملة بقوانين اللعبة، وغالبا ما تشهد مباريات كرة اليد في دول العالم اعتراضات كثيرة على صافرات الحكام، وما تحمله اللعبة من خشونة تختلف فيها عن بقية الألعاب.

والحديث عن السلك التحكيمي للعبة كرة اليد في الأردن، فإنه يجدر بنا أن نشيد بالتطور الكبير والملحوظ الذي اصاب هذا الجسم، وما حققه من نجاحات واسعة ليس من خلال ادارة لقاءات البطولات المحلية فقط، وإنما من خلال الدور المشرف الذي ظهر فيه في البطولات الرسمية الخارجية، والتي عكست مدى التطور الذي اصاب التحكيم الأردني.

التحكيم الأردني قدم إنموذجا جيدا في الفترة الأخيرة، وبرز هذا الدور من خلال قدرة الطواقم التحكيمية على ادارة اللقاءات بكل شجاعة واقتدار، رغم حساسية وقوة الكثير من المباريات، ما ساهم كثيرا في انجاح المواسم الرياضية، وهذا ما يؤكد عليه رئيس لجنة الحكام سليم العياصرة، الذي شدد على أهمية الدور الذي يقوم به الحكام في انجاح البطولات المحلية كافة، واهتمام الاتحاد واللجنة في تطوير الحكام، من خلال الدورات وورشات العمل التي تقام على مدار العام، موضحا أن الموسم المنصرم شهد نجاحا لافتا خاصة لمسيرة الحكام، حيث اكد أن البطولات كافة لم تشهد اية اعتراضات على دور الحكام، ما عزز من تطلعاتنا في مواصلة الإهتمام والرعاية بالحكام كافة.

واكد العياصرة أن اللجنة اتبعت في الموسم المنصرم آلية جديدة في مراقبة اداء وعمل الحكام خلال المباريات، حيث تقوم اللجنة بعقد الجلسات لشرح كافة الحالات التحكيمية التي تحصل في اللقاءات، وتقوم بمناقشتها مع الحكام المعنيين، اضافة إلى أن اللجنة اعطت الحكام دورهم في ادارة اللقاءات في البطولات كافة.

ويضيف “العياصرة”: تعمل اللجنة على متابعة الحالة البدنية لجميع الحكام كل فترة، وذلك للوقوف على جاهزتهم الفنية، مثلما تعمل على عقد دورات الصقل، وعلى اختبارات الخاصة قبيل انطلاق منافسات البطولات.

وقدر العياصرة الدور الكبير الذي يلعبه الاتحاد في العناية ودعم الحكام، ما اسهم بتطوير الحكام، وهذا ما لمسه الجميع في البطولات الماضية، وبروز التحكيم الأردني في البطولات الخارجية.

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