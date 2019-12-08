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صافرة هولندية لإدارة مباراة إنتر ميلان وبرشلونة بالتشامبيونزليغ

منذ 3 ساعات

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مدريد – وقع اختيار “يويفا” على الحكم الهولندي بيورن كوبيراس لإدارة مباراة إنتر ميلان وبرشلونة، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل على ملعب “سان سيرو” بميلانو، في إطار منافسات الجولة السادسة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسيتولى الفرنسي كليمون توربان التحكيم في مواجهة أياكس وفالنسيا، المزمع إقامتها الثلاثاء المقبل أيضا على ملعب يوهان كرويف أرينا بمدينة أمستردام، ضمن منافسات نفس الجولة بالتشامبيونزليغ.

وكان كوبيراس، الدولي منذ العام 2006، حكم مباراة النهائي التي أقيمت في لشبونة عام 2014 وحصد خلالها ريال مدريد لقب البطولة الأوروبية العريقة للمرة العاشرة في مسيرته.

وأدار توربان، الدولي منذ العام 2010 ، ثلاث مباريات بالتشامبيونزليغ هذا الموسم. (إفي)

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