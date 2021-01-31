صافي الاستثمار الأجنبي يتراجع 2 %

هبة العيساوي

عمان- تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للأردن خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي بنسبة 2 % أو ما مقداره 7.2 مليون دينار مقارنة مع العام الذي سبقه، بحسب آخر الأرقام الصادرة عن البنك المركزي الأردني.

ووفقا للتقرير الشهري للبنك المركزي، تبين أن الاستثمار الأجنبي المتدفق للأردن خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي قد بلغ 389.9 مليون دينار مقارنة مع 397.1 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام 2019.

وكان وزير العمل وزير الدولة لشؤون الاستثمار د.معن القطامين، قال “إن الوزارة تعمل على تنظيم سوق العمل لتسهيل أعمال الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية ولضبط العمالة غير الأردنية المخالفة ولتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين بالقطاع الخاص”.

وأكد القطامين، في تصريحات صحفية، أن الوزارة ستعمل في القريب العاجل على استكمال العديد من الإجراءات بالتشارك مع ممثلي القطاع الخاص، بهدف إعادة تنظيم سوق العمل والتوسع في تشغيل الأردنيين بمختلف المهن في القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وكان صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الأردن، تراجع في العام 2019 بنسبة 9.1 % إلى 621 مليون دينار (875.8 مليون دولار)، مقارنة مع 683.4 مليون دينار في 2018.

وأطلقت الحكومة الأردنية في 2019 عددا من الحزم الاقتصادية، هدفت إلى تحفيز الاقتصاد وجلب الاستثمارات في العديد من القطاعات قبل بدء تأثير أزمة كورونا وإغلاق البلاد بشكل شبه كلي لمدة قاربت 50 يوما، سبقت العودة التدريجية للعمل في مختلف القطاعات.

ووضع تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020 والصادر عن البنك الدولي وضع الأردن في قائمة أبرز 20 دولة شهدت إصلاحات أدت إلى تحسن مرتبة الأردن من بين 190 دولة يشملها التقرير.

ويعد الاستثمار أحد المعطيات المهمة الداخلة في الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى جانب كل من السياحة والميزان التجاري وحوالات المغتربين.

وتراجع العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات في 2019 بنسبة 58 % إلى 873.2 مليون دينار مقارنة مع 2.107 مليار في العام السابق.

كما تراجع العجز في الميزان التجاري في العام 2019 بنسبة 12.2 % إلى 7.82 مليار دينار مقارنة مع مستواه في العام 2018.

يذكر أن الاستثمار الأجنبي كان قد حقق أعلى مقدار في العام 2008، ببلوغه مستوى ملياري دينار، إلا أنه تراجع مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، حيث بلغ مجموع الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية العام 2012، ما مقداره 1.06 مليار دينار.