صالح كامل.. من “الطوافة” إلى أكثر رجال الأعمال السعوديين ثراء

عمان-الغد- غيب الموت رجل الأعمال السعودي صالح بن عبد الله كامل، مساء أول من أمس، عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع مع المرض.

وولد صالح بن عبد الله كامل العام 1941 في مكة المكرمة لعائلة كانت تعمل بالطوافة، وكان والده يعمل مُديرا عاما لديوان مجلس الوزراء. تلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط في مكة المكرمة والطائف، والثانوي بجدة.

وحصل كامل على بكالوريوس تجارة من جامعة الرياض في العام 1963.

وأنشأ وهو طالب مؤسسة صغيرة باسم “دار ومكتب الكشاف السعودي” وبدأ حياته العملية بالطوافة مهنة عائلته، ثم التحق بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث عمل بإدارة رعاية الشباب، وبعد فترة قصيرة انتقل للعمل في وزارة المالية، وبعد عشر سنوات من العمل في وزارة المالية، ترك العمل الحكومي واتجه إلى القطاع الخاص.

وبحسب تقديرات، يعد كامل من أكثر رجال الأعمال السعوديين ثراءً، إذ تقدر ثروته في أدناها بحجم 8 مليارات ريال (2.3 مليار دولار)، حيث ينشط في كثير من القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بينها المصارف الإسلامية، ويعد أحد أعلام العالم العربي للدعوة إلى التحول من البنوك التقليدية إلى المصرفية الإسلامية.

وتتوزع ثروة كامل على 300 شركة وبنك ومؤسسة في 45 دولة حول العالم.

ويعد كامل من أبرز رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين الذين استثمروا في عدد من القطاعات، أبرزها القطاع الاستثماري، حيث تعرف الدول العربية مجموعة “دلة البركة” بانتشار أعمالها والتي تنضوي تحتها مؤسسات وشركات معنية بالاستثمارات التنموية، من أبرزها نشاطه في المصرفية الإسلامية.

وكان كامل من سباقي رجال الأعمال السعوديين الذين قاموا بالاستثمار في مجال الإعلام والإعلان، حيث خاض تجربة عملاقة استمرت لعقود من خلال مؤسسة راديو وتلفزيون العرب (آي أر تي) الشهيرة، كما يعد أحد مؤسسي صحيفة مكة أحدث الصحف السعودية المطورة عن جريدة الندوة العريقة، إذ يرأس مجلس إدارتها حتى وفاته، وفقا لما نقلته “الشرق الأوسط”.

وترأس كامل مجلس إدارة مجموعة “دلة البركة”، وهي عبارة عن مجموعة من المؤسسات التي تعنى بالتنمية ومجالات استثمارية مختلفة، كما رأس الغرفة التجارية الصناعية بجدة.

وخارجيا، رأس العديد من المنظمات والمؤسسات، كان بينها مجلس إدارة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، وعضو الهيئة الاستشارية لرئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.