صالح والتميمي وشيخ الأرض “مسك الختام” في فروسية السعد الدولية

عمان- الغد – فاز الفرسان بسام صالح وعبدالعزيز التميمي وبشر شيخ الأرض، بألقاب فئات اليوم الثاني من بطولة “السعد” الدولية لفروسية القفز عن الحواجز، التي أقيمت اليوم السبت، على ميدان نادي الجواد العربي، في ختام البطولة التي نظمها اتحاد الفروسية الملكي ونادي الجواد، وأشرف عليها الاتحاد الدولي للفروسية.

وتناوب على تتويج الفرسان الفائزين كل من: الكابتن هاني بشارات، خالد عوض، بهاء الخطيب، سامنتا الصيفي وطارق خريسات، وادار منافسات البطولة الحكام: الدولي الأردني علي الشريف، ومصمم المسلك الحكم الدولي علي الدليمي (العراق)، والدوليان خليل إبراهيم ويوسف الرئيسي (الإمارات)، والدولي محمد جادالله (البحرين)، والدولي الأردني عمر العبداللات، ونادر الحموري ومعن الحديد وصهيب أبو حماد وآية أبو بكر، ومدير البطولة خضر القصير.

وشارك في البطولة فرسان من السعودية، مصر، كندا، اليمن، العراق، اليابان، الولايات المتحدة، فلسطين، البحرين وسوريا، إضافة إلى عدد كبير من فرسان نادي الجواد العربي، ومراكز العريان وفورست هيل والصيفي والأصايل والريف الأردني وإسطبلات كيالي.

وأقيمت البطولة بدعم من شركة وسيلة “الداعم الرسمي”، وجورايدينج ووقتي، مربط الخطيب، الدقة المتناهية للحلول التقنية، شركة زين، الملكية الأردنية، إسطبلات الصيفي، ميسور الحكمة وشركة Reach Immigration.

النتائج الفنية

– فئة 110سم دولي (WAQTEE.COMCUP)، الأول: بسام صالح، الثاني: كريم النابلسي، الثالث: عدي أبو جابر، الرابع: أهاب جبر (فلسطين)، الخامس: معيوف الرمحيي (البحرين)، السادس: علي أبو حمور، السابع: آدم العساف، الثامن: عمر حسون (العراق)، التاسع: رنيم الفار، العاشر: علي سمارة (فلسطين).

– فئة 100سم محلي (MINTTECHS)، الأول: عبد العزيز التميمي، الثاني: يوسف الرواي، الثالث: جمال سكجها، الرابع: ركان مراد، الخامس: أسامة الهيجاوي، السادس: حسام أبو غربية، السابع: يوني سارجيانس، الثامن: سارة الطاهر، التاسع: رامي الزيني، العاشر: بشار عريقات.

– فئة 80-90 سم محلي (إسطبلات الصيفي)، الأول: بشر شيخ الأرض، الثاني: شهد صبحا، الثالث: عبد العزيز التميمي، الرابع: سجى أبو غربية، الخامس: يوسف عبدالوهاب، السادس: حلا أبو جابر، السابع: تالا الجبوري، الثامن: عبدالمجيد حجازي، التاسع: عائشة الداغستاني، العاشر: لين حجاوي.