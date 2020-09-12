صايل يُطالب الفيصلي بـ 200 ألف ويتقدم بشكوى لـ “مكافحة الفساد”

خالد العميري

عمان – كشف المدير السابق لفريق كرة القدم بالنادي الفيصلي، محمود صايل، عن تقديمه شكوى رسمية لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، زاعما وجود تجاوزات في عقود اللاعبين وهدر المال العام بالنادي.

وقال محمود صايل في تصريحات خاصة لـ (الغد): “أنا كمحب للنادي الفيصلي وبعيدا عن صفتي الإعتبارية السابقة، تقدمت بهذه الشكوى لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وأمتلك دلائل قطعية سأضعها أمام الهيئة خلال اليومين المقبلين لاتخاذ الإجراء المناسب، وكلي ثقة بعدالة ونزاهة القضاء لاثبات صحة كلامي أو تفنيده”.

كما أكد صايل، استحقاقه مبلغ 250 ألف دينار كديون شخصية له على النادي الفيصلي، ليس لها أي علاقة بالشكوى التي تقدم بها لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرا إلى أن هذا الأمر قضائي بحت، وسيأخذ كل ذي حق حقه.

وأشار: “اجتمعت قبل أسبوع مع إدارة النادي الفيصلي بحضور عضوي مجلس الادارة سامر الحوراني ورمزي أبو السندس، ومن قبل مع رئيس النادي بكر العدوان، وذلك بحضور محامي النادي والمحامي الخاص بي يزن المغاريز، وقررت على إثرها التنازل عن مستحقاتي غير المثبتة بأوراق رسمية والبالغة حوالي 50 ألف دينار”.

وأتم: “يتبقى لي الآن على النادي الفيصلي مبلغ 200 ألف دينار وهي حقوق مثبتة ولا يمكن التنازل عنها، وكل ما حصلت عليه من النادي الفيصلي حتى اللحظة كان مبلغا زهيدا يبلغ 5 آلاف دينار فقط، 4500 دينار نقدي و500 دينار عن طريق شيك”.

khaled.omeri@alghad.jo