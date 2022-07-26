صبا مبارك: أنا ضد تنميط الأدوار وأبحث عن الشخصيات المختلفة

أجمع فنانون عرب شاركوا في ندوة “الممثل يعلم والشخصية لا تعلم” التي نظمها مهرجان عمان السينمائي الدولي، أن صدق الممثل هو أكبر عامل يصل بالشخصية إلى الجمهور.

وشارك في الندوة التي أدارها الفنان أحمد سرور، بحضور مديرة المهرجان ندى دوماني، الفنانون صبا مبارك، وظافر العابدين، وكارمن لبس، وجورج خباز وأشرف برهوم.

وشددت الفنانة صبا مبارك، على أهمية التحضير الجيد للدور، والدراسة النفسية للشخصية حتى تستطيع الخروج للناس بصورتها المتخيلة، مضيفة “أنا ضد تنميط الأدوار، علينا البحث دائماً عن الشخصيات المختلفة وأشكال جديدة حتى لا يتحول العمل الفني إلى روتين”.

فيما أشارت الفنانة كارمن لبس، إلى أن على المخرج عبئا كبيرا في السينما والمسرح لإيصال فكرته للفنان، الذي يحولها إلى مادة تصافح الجمهور، مبينة انه في الدراما العبء الأكبر على الفنان نفسه الذي يجب عليه البحث ورسم الشخصية التي يقدمها في خياله ووضع أبعاد نفسيه لها، حتى تصل للناس بصدق.

من جهته، أكد الفنان ظافر العابدين أن على الفنان اختراع أبعاد وخلفيات للشخصية تناسب القصة، فالفنان لا يعيش سوى حياة واحدة، وليس لديه كل التجارب، فمن المهم جداً أن يتقبل الناس بجميع أطيافهم من غير أحكام مسبقة.

ولفت الفنان جورج خباز، إلى أن الأدوار التي تغريه بقبولها، هي الأدوار التي يحتدم بها الصراع الداخلي، موضحا انه هنا تظهر القدرة على إحاطة الشخصية بعواملها جميعها، وبناء شكل لها والتعرف إلى خلفياتها، فالصدق عامل مهم بكل شخصية، فالممثل هو الشخص الذي قرر أن يكذب بكل صدق.

وأشار الفنان أشرف برهوم إلى ضرورة البحث عن أهمية الشخصية التي سيقدمها الممثل في عمله، مضيفا “يظهر مدى وعي الفنان بالتعامل مع الشخصية من خلال محيطها المذكور في القصة، عليه أن يبتكر وأن يبتدع حتى يصل لعمق الشخصية التي تعبر عنها القصة”.

يشار أن مهرجان عمان السينمائي الدولي، يقام تحت شعار أول فيلم في دورته الثالثة، في تاج سينما .

(بترا)– محمود الخطيب