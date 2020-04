صبا مبارك بدوية مغوارة في” حارس الجبل”

عمَان-الغد- تعود النجمة صبا مبارك إلى دور البدوية بعد خمس سنوات في الموسم الرمضاني الذي ينطلق بعد أيام قليلة، وذلك من خلال مسلسل “حارس الجبل” الذي يُعد أحد أضخم الإنتاجات العربية هذا العام.

وتؤدي فيه صبا دور رمال الفارسة المغوارة التي تنتمي إلى إحدى القبائل في عام سُميّ بعام الموت، شهدت فيه المنطقة جوعاً، وأمراضاً وجفافاً، أدت إلى حروب وغزوات بين القبائل من أجل البقاء.

ونشرت صبا الإعلان الرسمي للمسلسل على صفحتها الرسمية على فيسبوك، وعبر الجمهور عن ترقبه الشديد للمسلسل، والذي كشف إعلانه في أجواء من التشويق عن عداوة بين صبا ومنذر الذي قام بضربها، وتمتلك صبا ضمن أحداث المسلسل عدة مهارات منها ركوب الخيل، رمي السهام والخطابة.

وتتواجد صبا من خلال “حارس الجبل” في الماراثون الرمضاني للعام الثالث على التوالى، بعد مسلسليّ عبور (2019)، وطايع (2018)، كما فاز أحدث أفلامها مسافر: حلب – إسطنبول بست جوائز دولية منها جائزة أفضل ممثلة من مهرجان طريق الحرير بأيرلندا، وتشارك في عدة أفلام خلال الفترة المقبلة منها فيلم بنات عبد الرحمن لزيد أبو حمدان والذي تشارك أيضاً في إنتاجه، وفيلم أميرة للمخرج محمد دياب وتأليف الثلاثي محمد وخالد وأميرة دياب، وهو إنتاج مشترك ضخم بين عدة شركات إنتاج عربية، كما أُختيرت صبا كعضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة في الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي.

و”حارس الجبل” يُعد أحد أضخم الإنتاجات العربية هذا العام، ويشارك صبا في بطولته نخبة من النجوم العرب هم عبد المحسن النمر، منذر رياحنة، خالد القيش، نورا العايق، هبة زهرة ومحمد قنوع، وهو من تأليف حازم فضة، وإخراج الأردني المخضرم سائد الهواري؛ وإنتاج شركة Fortuna Media Production (المنتج ياسر فهمي).

ويشهد المسلسل التعاون الرابع بين صبا ومنذر رياحنة بعد مسلسلات مملكة النمل، الاجتياح وطوق الأسفلت، والذي يعد آخر ظهور لصبا في دور البدوية قبل حارس الجبل.

عن صبا مبارك

تعد الممثلة صبا مبارك من النجمات العربيات قليلات جداً بنين نجاحهن عبر أعمال ناجحة بأنحاء العالم العربي وعلى المستوى الدولي أيضاً. من الخليج، الشام، مصر والمغرب العربي، ونالت صبا العديد من الألقاب والجوائز تعكس قدرتها في تقديم قضايا وأوضاع المرأة العربية بتنويعات معاصرة وتاريخية بأكثر من 60 عمل بين السينما، التليفزيون والمسرح.

تأثرت صبا مبارك بوالدتها الفنانة التشكيلية حنان الأغا، وهو ما ساهم في تشكيل شخصيتها الفنية وساعدها على تحديد هدفها في سن صغير إلى أن التحقت بـجامعة اليرموك بالأردن لدراسة التمثيل والإخراج، وقبل أن تنهي دراستها كانت قد اشتركت بالفعل في مسرحية الصرخة عام 1996 ومسلسل قمر وسحر عام 1998.

وفي عام 2003 اتجهت صبا إلى السينما وقدمت أول أدوارها السينمائية من خلال أفلام سفر الجنحة، خارج التغطيةمملكة النمل، ومدن ترانزيت الذي نال العديد من الجوائز الدولية. ثم في 2007 شاركت في مسلسل الاجتياح للمخرج شوقي الماجري عن أزمة اجتياح الجيش الإسرائيلي للقرى والمدن الفلسطينية في 2002، ليفوز المسلسل بجائزة إيمي التليفزيونية العالمية، وهو العمل العربي الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز. وبدورها في المسلسل التاريخي بلقيس: ملكة سبأ (2009) الذي أنتجه تلفزيون دبي، حققت صبا نجاحاً واسعاً وضعها في الصف الأول بصناعة السينما والتليفزيون بالعالم العربي، كما حققت إنجازاً شخصياً في دور الملكة اليمنية القديمة، وهي الشخصية التي حلمت منذ صغرها بتقديمها.

بوابة الأضواء المصرية، وهي الصناعة الأقدم والأكبر، عبرت صبا من خلالها في 2010 ببطولة فيلم بنتين من مصر الذي عبّر العديد من مشكلات الفتيات المصريات المسكوت عنها، ثم اتجهت إلى أعمال الدراما المصرية، ومنها مسلسلات نسيم الروح، شربات لوز، موجة حارة، آسيا وخلف الله، إضافة إلى موسمين بمسلسل حكايات بنات من إنتاج MBC الذي لاقى نجاحاً في عدة دول عربية، وفي رمضان 2016 أبهرت الجمهور بشخصية درية في مسلسل أفراح القبة مع المخرج محمد ياسين، وهو الدور الذي نالت عنه إشادات نقدية وجماهيرية.

وخلال موسم رمضان 2018 لعبت صبا دور البطولة في مسلسل طايع مع المخرج عمرو سلامة والنجم عمرو يوسف حيث أدت من خلاله دور الفتاة الصعيدية لأول مرة، ورغم صعوبة الدور إلا ان الجمهور أشاد بحرفيتها العالية في أداءه والجمع بين الشخصية القوية والرومانسية معاً وتصدر المسلسل بعد حلقة مقتلها موقع تويتر وتجاوزت تلك الحلقة مليون ونصف مشاهدة على يوتيوب.

وعلى المستوى الدولي، قامت صبا ببطولة فيلمي الحركة والإثارة السويديين Agent Hamilton: But Not If It Concerns Your Daughter و Hamilton: I nationens intresseفي عام 2012 أمام النجم العالمي ميكيل برشبرانت.

لا تزال هناك أماكن شاغرة عديدة بسجل طموح صبا التي تسعى لخوض تجربتها الأولى في الإخراج، كما أنها بدأت تجربتها الأولى في الإنتاج بتأسيس شركة الإنتاج Pan East Media في دبي، والتي تستهدف الارتقاء بصناعة السينما والتليفزيون عربياً، وتقديم أعمال ذات مستوى فني مميز على المستويين العربي والدولي. وكان أول إنتاجاتها فيلم مسافر: حلب – إسطنبول للمخرجة التركية أنداش هازيندار أوغلو، والذي تشارك صبا أيضاً في بطولته بدور لاجئة سورية في رحلتها من تركيا إلى ألمانيا.

وخلال مسيرتها الفنية، تم تكليل نجاحها بعدد من الجوائز والتكريمات، حيث نالت جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان المسرح العربي، أفضل ممثلة في مهرجان الشرق الأوسط بإيطاليا، أفضل ممثلة في الأردن لعامي 2009 و2010 وجائزة دبي للدراما عن مسلسل بلقيس، وأفضل ممثلة أردنية في جوائز تايكي الأردن 2012، كما حصلت مؤخراً على جائزة أفضل ممثلة من مهرجان طريق الحرير السينمائي بأيرلندا عن دورها في فيلمها مسافر: حلب – اسطنبول والذي فاز بخمسة جوائز خلال مشاركته في 7 مهرجانات دولية منها مهرجان أنطاليا السينمائي بتركيا ومهرجان الفيلم العربي في كوريا وسوق الفيلم الأوروبي بـمهرجان برلين السينمائي.

ومؤخراً تم تكريم صبا من الملكة نور الحسين المعظمة، وذلك خلال مشاركتها كضيفة شرفية بالدورة الـ 37 من مؤتمر الشباب العربي الدولي الذي يقيمه المركز الوطني للثقافة والفنون بالأردن، كما فاز مشروع الفيلم الروائي الطويل بنات عبد الرحمن لـصبا كمنتجة وبطلة والمخرج زيد أبو حمدان بـمنحة صندوق الأردن للأفلام (فئة الإنتاج) الذي تقدمه الهيئة الملكية الأردنية للأفلام لـ13 مشروعاً سينمائياً