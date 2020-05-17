صبح: إنجاز مشروع شبكة مياه بيت يافا نهاية العام الحالي

عمان – قال أمين عام وزارة المياه والري علي صبح إن مشروع إعادة تأهيل شبكات مياه منطقة بيت يافا/ إربد الذي باشرت الوزارة بتنفيذه بقيمة 900 الف دينار ، للحد من فاقد المياه الذي سجل نحو 70 %، سيحتاج الى نحو 270 يوما لتنفيذه، أي بحلول نهاية العام الحالي.

واكد صبح خلال جولة تفقدية قام بها أمس، ان المشروع الذي بوشر بتنفيذه لتمديد شبكات رئيسة وفرعية واستبدال الشبكة القديمة وتنفيذ وصلات منزلية جديدة في شباط الماضي، سيحسن التزويد المائي ويخدم آلاف المنازل في المنطقة ويخفض الفاقد المائي.

واضاف ان المشاريع التي تنفذها الوزارة لتطوير وتحديث شبكات المياه والصرف الصحي في مناطق الشمال جاءت ضمن حزمة كاملة لتنفيذ عدد من المشاريع لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي في المناطق المكتظة، والتي تعاني من قدم شبكاتها خاصة في ظل ازمة اللجوء السوري وتواجد أعداد كبيرة داخل المجتمعات المستضيفة.

وأكد صبح على ضرورة الالتزام بشروط السلامة العامة والشروط الصحية في ظل ازمة كورونا من قبل المقاول المنفذ للمشروع. من جهته، اعرب رئيس بلدية بيت يافا زياد حسين عن تقديره للتعاون البناء مع وزارة المياه والري، ولمبادرة الوزارة والاسراع بتنفيذ هذا المشروع الذي تحتاجه البلدة منذ سنوات طويلة ما سيحد من فاقد المياه ويحسن وصولها للمواطنين بطريقة آمنة ونظيفة. – (بترا)