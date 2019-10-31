صبح يدعو لتوسيع الاستثمار في مشاريع المياه والمشاريع المشتركة وتبادل الخبرات بين الدول

واشنطن – أكد أمين عام سلطة المياه علي صبح؛ ان إدارة قطاع المياه، تدرس الحلول الممكنة، لتنسجم مع الأهداف والاستراتيجيات في التعامل مع الواقع المائي، بخاصة في ظل ازدياد الطلب ومحدودية المصادر المائية.

جاء ذلك خلال مشاركته؛ مندوبا عن وزير المياه والري رائد أبوالسعود في اعمال مؤتمر غرفة التجارة الاميركية (قمة ابتكارات المياه) مساء أول من امس، في العاصمة الاميركية واشنطن.

وقال صبح ان انعقاد القمة؛ يؤشر على أهمية الالتفات للواقع المائي بالمنطقة، بخاصة الأردن الذي يواجه تحديات مائية كبيرة، جعلت منه ثاني افقر الدول عالميا بمصادر المياه المتاحة، وضرورة لفت الاهتمام العالمي في ظل تقلبات المناخ وانخفاض كميات المياه في الوطن العربي، نتيجة للصراعات والهجرات المتتالية في المنطقة.

وأكد صبح ان الحكومة تبذل قصارى جهودها لكي تكون المياه أولوية وطنية، بوضع الحلول والبدائل والبحث عن مصادر بديلة تقليدية وغير تقليدية، بخاصة في ظل اوضاع فرضت نفسها، لتوافد اكثر من 25 % من سكان المملكة اليها؛ كاللاجئين وما يتحمله قطاع المياه.

وبين صبح ان الأردن قطع شوطا جيدا في تقليل الفاقد ورفع مستوى الأداء والخدمة المقدمة، والمحافظة على نوعية مياه الشرب والمصادر المائية، وتحديدا الجوفية والسطحية، وتوسيع قاعدة استخدام المياه المعالجة في محطات التنقية، بحيث أصبحت مصدرا رئيسا يدخل ضمن الموازنة المائية في الأردن.

وأضاف “كذلك تحلية مياه الآبار المالحة، لاستخدامها لأغراض الشرب وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في ادارة مرافق المياه، سواء عبر عقود الادارة او الـBOT، او تقديم الخدمات المتطورة وفق الاساليب الحديثة وحماية المصادر المائية من الاعتداءات”.

ودعا صبح الى توسيع الاستثمار في مشاريع المياه والمشاريع المشتركة وتبادل الخبرات بين الدول.

وبين ان هذه القمة تهدف لتنسيق جهود الدول المشاركة والقطاع الخاص بمواجهة تحديات المياه وتبادل الخبرات، وتعزيز مفهوم الامن المائي العالمي، واقامة شبكات الاتصال الفاعلة بين الباحثين والخبراء واصحاب الاختصاص والقطاع الخاص.

واوضح صبح ان الأردن يعد بيئة واعدة ومهمة وجيدة للاستثمار الامن لوجود الركائز الرئيسة من الامن والطاقات الشبابية والتقنيات التكنولوجية الحديثة حيث يعد الأردن قاعدة انطلاق للإقليم.-(بترا)