صبري يبعث رسالة شكر لـ”فلسطين النيابية”

عمان- الغد- قال إمام وخطيب المسجد الأقصى في القدس، الشيخ عكرمة صبري، إن الوقفات الأخوية التي عبرت عنها لجنة فلسطين النيابية لدى اعتقاله من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تعكس القيمة العالية التي يمثلها الشعب الفلسطيني لدى القيادة الهاشمية الحكيمة والشعب الأردني الشقيق.

وتلقت لجنة فلسطين النيابية، اليوم الخميس، رسالة شكر وتقدير من صبري لموقفها العروبي الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة غطرسة الاحتلال الإسرائيلي.

يذكر أن رئيس وأعضاء لجنة فلسطين النيابية أدانوا، خلال بيان اصدروه سابقًا، اعتقال صبري، حيث طالبوا الحكومة بالتدخل الفوري للإفراج عنه.

واعتبروا أن الممارسة الهمجية التي قام بها الكيان الإسرائيلي بحق صبري مرفوضة ولا تنسجم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

ولأهمية الحدث، طالب رئيس “فلسطين النيابية”، محمد الظهراوي، خلال جلسة لمجلس النواب عقدها مؤخرًا، الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالتدخل الفوري والعاجل عبر القنوات الدبلوماسية للإفراج عن صبري، ووقف كل المضايقات على مجلس أوقاف القدس من إبعاد واعتقالات.

وحمل الظهراوي سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية كاملة عن أي ممارسات مستقبلية بحق الرموز الوطنية الفلسطينية، داعيًا إلى إيقاف الجرائم التي يقوم بها الاحتلال تجاه أبناء القدس وعلمائها، وتجاه المسجد الأقصى المبارك.