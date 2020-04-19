صبيح المصري يتبرع بمليون دينار لصندوق همة وطن

عمان – قدم رجل الاعمال والاقتصادي صبيح المصري تبرعا شخصيا لصندوق (همة وطن) بقيمة مليون دينار وذلك دعماً للجهود الوطنية المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد واحتواء تبعاته الاقتصادية والاجتماعية.

وثمن المصري الجهود التي تبذلها كافة الأجهزة الرسمية ومختلف الجهات في القطاعين العام والخاص بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني للتعامل مع هذه الأزمة العالمية والحد من آثارها على الوطن والمواطن، داعياً الجميع الى التكاتف وتجسيد روح التكافل والعطاء وتقديم كل ما يمكن لتجاوز هذه المرحلة والمضي قدماً في مسيرة التقدم والبناء.

ويعد المصري أحد أبرز رجال الأعمال والاقتصاد في المملكة والمنطقة وتتوزع استثماراته على عدة قطاعات بينها البنوك والسياحة والصناعة والعقارات، وله مساهمات بارزة على صعيد العمل الانساني وتقديم الدعم للقضايا المجتمعية والوطنية.