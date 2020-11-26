“صحافيون من أجل حقوق الإنسان” تطلق دليل التحقيقات الصحفية

عمان – الغد – أطلقت منظمة ‘صحافيون من أجل حقوق الإنسان’ بتقديم “دليل التحقيقات الصحفية من أجل حقوق الإنسان” إلى جمهور القراء والمتخصصين من صحافيين ممارسين وطلبة إعلام ومهتمين، كدليل مرجعي شامل لصحافة التحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان.

أعدّ الدليل كل من الصحافيين مصعب الشوابكة، ومحمد اغباري، ودانة جبريل.

تطلق المنظمة الدليل من مكتبها في عمان-الأردن، كأول دليل مرجعي لصحافة التحقيقات المستندة على معايير حقوق الإنسان ضمن مشروعها زيادة الوصول إلى المعلومات من خلال الإعلام بدعم من سفارة مملكة هولندا في الأردن.

يتناول هذا الدليل -في الإطار الواسع- إعداد التحقيقات الصحفية في قضايا حقوق الإنسان، في محاولة منه لتشجيع الصحافيين، خصوصا ذوي الخبرات المحدودة في ميدان التحقيقات، على خلق الأفكار وإنتاج تحقيقات صحفية من خلال تقديم المفاهيم والتقنيات والممارسات الأساسية في حقلي حقوق الإنسان والتحقيقات الاستقصائية، مدعّما الجانب النظري بأمثلة عملية لتحقيقات وتقارير حقوقية.

يُستهل الدليل، في فصله الأول، بالتعريف بصحافة حقوق الإنسان، وأهميتها في إحداث تغيير إيجابي، وتحسين واقع الناس وتمكينهم من حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، عبر فضح الانتهاكات والتقصّي حولها والإبلاغ عنها. ثم يتحدث الدليل عن مميزات الصحافي الحقوقي من ناحية تعامله مع المصادر والمسؤولين والضحايا، وإيمانه بحقوق الإنسان وأهميتها للعمل الصحفي من جهة، وللمجتمع من جهة أخرى.

أما في الفصل الثاني، فيركز الدليل على التحقيقات الصحافية، خصوصا في قضايا حقوق الإنسان، ابتداء من التعريف النظري لمعنى “التحقيق الصحفي” وأبرز وظائفه. ثم ينتقل إلى التمييز بين التحقيقات الصحفية والتقارير الإخبارية العادية، مع الإشارة إلى أهم المهارات والخبرات والصفات التي يحتاجها صحافي التحقيقات من أجل إنجاز عمله بطريقة مهنية وفعالة.

وبعد الانتهاء من هذا، يقترح الدليل إجابات لأسئلة تواجه العديد من الصحافيين، منها: من أين نأتي بأفكار التحقيقات؟ وكيف نطور الأفكار والزوايا؟ وهل تستحق القصة التقصّي؟ وكيف نضع خطة التحقيق ومنهجيته؟ أما الفصل الثالث، فيحاول الإجابة عن ثلاثة أسئلة: كيف نجمع المعلومات؟ وكيف نجري مقابلات مهنية ومفيدة؟ وكيف نوثّق التحقيق؟ أما الفصل الرابع يتناول التحقيق في مواضيع حقوق الإنسان المنهجية والأدوات، فيما الفصل السادس يفرد مساحة حول استخدام الحق في الحصول على المعلومات في تحقيقات حقوق الإنسان

يمكن الحصول على النسخة الإلكترونية للدليل في عدة مواقع متخصصة بالصحافة، فضلا عن إمكانية الحصول على النسخة الورقية من خلال التواصل مباشرة مع مكتب المنظمة في عمان.

للاطلاع على الدليل بنسحته الالكترونية، يرجى الضغط هنا