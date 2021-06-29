صحة إربد: انقطاع الانترنت سبب التزاحم في مراكز التطعيم ضد كورونا -(فيديو)

احمد التميمي

اربد – قال مدير صحة اربد الدكتور رياض الشياب ان سبب تواجد عدد كبير من المواطنين امام مراكز التطعيم ضد كورونا انقطاع شبكة الانترنت وضعفها جراء امتحانات التوجيهي.

واكد الشياب عدم تمكن العاملون في مراكز التطعيم الدخول لبيانات المواطن المسجلين على المنصة المخصصة للتطعيم بسبب ضعف الانترنت، مما ادى الى تجمهر عدد كبير من المواطنين.

واشا الشياب الى وجود 10 الاف عينة والعاملون في المراكز لا يمكنهم اعطاء المطعوم لهم الا في حال التأكد من انهم غير مصابين بفيروس كورونا وحفاظا على سلامتهم.

واكد الشياب ان المديرية قامت بالتواصل مع الجهات المعنية لحل المشكلة بأسرع وقت ممكن، مؤكدا الى ان اي شخص يتلقى المطعوم بحاجة الى 10 دقائق لغايات ادخال المعلومات على جهاز الحاسب وبالتالي فان ضعف الانترنت تسبب بتأخير تلك العملية.

وحسب شهود عيان ان ازمة المطاعيم امتدت لحركة السير في الشوارع واصبحت هناك اختناقات مرورية غير مسبوقة، اضافة الى حالة فوضى كبيرة امام المراكز.