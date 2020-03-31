“صحة إربد”: تأخير المطاعيم لا يؤثر على الأطفال.. وأدوية الأمراض المزمنة متوفرة

إربد- قال مدير صحة إربد الدكتور قاسم مياس، إن تأخير المطاعيم للأطفال لا يؤثر سلبيا على صحتهم حتى لو استمر لشهر من الآن.

وأضاف ان الطبيب قد يلجأ في الأوضاع الطبيعية لتأخير المطعوم للطفل ضمانا لسلامته، موضحا ان الاولوية الان هي اتخاذ كافة الإجراءات للحماية من التعرض لخطر فيروس كورونا المستجد.

وأكد في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، انه لا يوجد نقص في الأدوية المزمنة، وان كافة الحالات المرضية التي تتلقى علاجات الأمراض المزمنة تحت السيطرة في المحافظة، ويتم التعامل معها أولا بأول من خلال الكوادر الطبية المنتشرة، وان غرفة عمليات المديرية لم تتلق أي ملاحظة بهذا الخصوص.

واشار مياس، الى ان آلية إعداد الادوية وتسليمها لأصحابها، تتم وفق متطلبات السلامة العامة، داعيا المواطنين الذين يتلقون العلاجات المزمنة الشهرية التواصل مع الكوادر التمريضية هاتفيا عن طريق تطبيق ( الواتسآب) وتزويدهم بالرقم الوطني وصورة عن دفتر الامراض المزمنة ليصار الى صرفها وتأمينها لأصحابها وفق آلية يتم الاتفاق عليها ما بين الكادر التمريضي وصاحب العلاقة.-(بترا)