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صحة إربد تجري 721 مطعوما و108 مسحات لحديثي الولادة

منذ ساعة واحدة

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إربد – أجرت المراكز الصحية التابعة لمديرية صحة محافظة اربد اليوم الأحد، 721 جرعة مطعوم لأطفال من مختلف الأعمار، فيما بلغ عدد المسحات الثلاثية التي أخذت لحديثي الولادة 108 مسحات.
وقال مدير الشؤون الصحية لمحافظة اربد الدكتور قاسم المياس لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، إن اجمالي عدد جرعات المطاعيم التي أعطيت للأطفال منذ البدء بتنفيذ حملة المطاعيم وفق الخطة الوطنية ارتفع مع نهاية دوام اليوم الاحد الى 22081 جرعة.(بترا)

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