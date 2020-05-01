صحة إسرائيل: تسجيل 4 وفيات جديدة و134 إصابة بكورونا

فلسطين المحتلة- أعلنت إسرائيل اليوم الجمعة، عن تسجيل 4 وفيات جديدة و134 إصابة أخرى بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 223 وفاة و16004 إصابة.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت احرونوت عن وزارة الصحة الإسرائيلية قولها إن 105 من المصابين بحالة خطيرة، منهم 82 شخصا يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما شفي 8758 من المصابين.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد خففت خلال الأيام الأخيرة، من القيود التي فرضتها الشهر الماضي، وسيتم مطلع الأسبوع المقبل إعادة العملية التعليمية تدريجيا بعد توقفها منذ أواسط شهر آذار الماضي.

كما تتجّه الحكومة الإسرائيليّة إلى توسيع دائرة الفعاليات الرياضيّة خارج الحجر العام، ومنها فتح الشواطئ والبرك العامّة والنوادي الرياضيّة، بدءًا من الأحد المقبل. وسوف تشهد الفترة المقبلة تسهيلات في المواصلات العامّة، ومن المقرّر أن تمتد ساعات عمل الحافلات حتى ساعات متأخرة، بدءًا من الثلاثاء المقبل، وعودة القطارات تدريجيًا إلى العمل.(بترا)