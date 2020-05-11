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صحة اربد: إعطاء 671 جرعة مطعوم للأطفال وأخذ 120 مسحة ثلاثية

منذ ساعة واحدة

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اربد – أجرت المراكز الصحية التابعة لمديرية صحة محافظة اربد، اليوم الاثنين، 671 جرعة مطعوم لأطفال من مختلف الأعمار، فيما بلغت عدد المسحات الثلاثية التي أخذتها لأطفال حديثي الولادة 120 مسحة.
وقال مدير الشؤون الصحية لمحافظة اربد الدكتور قاسم المياس لـ(بترا)، إن إجمالي عدد جرعات المطاعيم التي أعطيت للأطفال منذ البدء بتنفيذ حملة المطاعيم الوطنية وفق الخطة الوطنية ارتفع مع نهاية دوام اليوم إلى 22752 جرعة.(بترا)

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