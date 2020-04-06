صحة الأطفال والمراهقين النفسية أولوية في ظل تفشي وباء كورونا

ديما الرجبي*

عمان- في ظل تفشي وباء كورونا في شتى بقاع الأرض، أصبح من الضروري التعاطي مع واقع الحجر الصحي الذي ألزمت الحكومات مواطنيها به حرصاً على صحتهم ومحاولة لاحتواء هذه الجائحة.

وهو ما يجعل أوقات أبنائنا وروتين حياتهم يختلف تماماً عن الأوقات المعتادة، بما يفرض تقنين مساحات الترفيه من لعب بالخارج وزيارات عائلية وارتياد للمدرسة.

أبناؤنا بمختلف أعمارهم يتعاملون مع محيطهم بما هو متاح وضمن نمط معين تخلقه بيئتهم، وهو ما يبشر بتكيفهم مع حدودهم المُغلقة التي فرضت عليهم هذه الفترة.

ولكن العائق بين تكيفهم مع روتينهم الجديد ورفضه، يقع على كاهل الأهالي دون غيرهم، ورغم تفهمنا للضغوطات النفسية التي يتعرض لها الأهالي نظراً لتماسهم المباشر مع الحدث وتداعياته والفقر المعيشي والمسؤوليات المزاحة لما بعد أزمة كورونا، إلا أن صحة أبنائنا النفسية أولوية لما يترتب عليها من أبعاد غير محمودة إذا ما تم التعامل معهم بإهمال أو تعنيف من أي نوع.

في الأردن توزع الطبقات المجتمعية إلى أربع طبقات، وهي الميسور ومتوسط الحال والفقير والأشد فقرا، وتلك الطبقات المذكورة تملك أدوات خاصة ضمن قدراتها المالية توفر ما أمكن لأبنائها من مساحات الحرية لتفريغ طاقاتهم والمحافظة على سلامة نمو صحتهم النفسية.

وفي هذه الأوقات العصيبة، يصبح الروتين ثقيل الظل على الأهالي والأبناء، وهو ما يجب أن يستغل بطريقة إيجابية مع مراعاة الفئات العمرية للأبناء في كل منزل.

فلا نستطيع أن نتعامل مع المراهقين بحدة أو تفريغ قلقنا من خلالهم، ولا نستطيع تحميلهم ذنب تواجدهم بالمنزل وإغلاق المدارس، فهو واقع فرض عليهم.

المراهق يسعى دائماً لتضخيم كل ما يصيبه ويشعر بالاضطهاد والظلم والتوتر من محيطه بطبيعة الحال، وهذه المشاعر ليست “دراما” مفتعلة بل هي بحكم نموه وتدافع هرموناته التي تسبب له اضطرابات عديدة.

وضمن ما هو متاح اليوم، يجب على الأهالي إتاحة الفرصة أمام المراهقين بالحديث عن كل ما يشغلهم ولو كان أمراً يختلف عن القضية الأم الحاصلة اليوم “كورونا”؛ فتفريغ المشاعر من خلال الثرثرة يهدئ من روعهم ويمنحهم الشعور بالثقة ويخفف من ضغوطات حجرهم ويعوضهم عن محيطهم في الخارج.

كما يجب أن نكون بوصلة توجه اهتماماتهم ولا ننتظر منهم المبادرة بإشغال أنفسهم؛ حيث إن هذه الأجيال بطبيعتها اتكالية، وهو أمر طبيعي ويتوافق مع عصرهم الافتراضي الذي اعتادوا من خلال أجهزتهم الذكية أن يصلوا إلى ما يريدونه بكبسة زر بدون أن يتكبدوا عناء البحث في العالم الحقيقي.

لذلك يكون الجهد بالتعاطي معهم مضاعفا للأهالي ومجهدا أحياناً.

ويجب الحرص على إعادة التعريف بالانتماء الأسري خاصة بين الإخوة؛ حيث إن عوالمهم الالكترونية خلقت فجوة عاطفية بينهم وكأنهم يعيدون ترتيب أبجديات التعامل مع شخوص متواجدين معهم وإعادة بناء العلاقة الأسرية بينهم، فلا داعي للانزعاج كلما اختلف الإخوة معاً، بل الأولى أن تدعوا لهم فرصة للتعرف على شخصياتهم من خلال المناكفات.

وهذه فرصة مهمة للأهالي بإحياء الحس العائلي و”اللمة” التي بدأت تبتعد عن كل منزل بسبب انشغال أرباب البيوت بالعمل والأبناء بالتكنولوجيا.

أما بخصوص الأطفال فلا بد أن ندع لهم المساحة الكافية للعب والصراخ والضحك والتخريب بدون وضع قيود على حركتهم؛ حيث إن نسبة النساء العاملات كبيرة جداً وهو ما يجعل الأمهات في ضيق لتعاملهن 24 ساعة مع فوضى الأطفال، ولكن لابد من تحمل هذه المرحلة وخلق مساحة آمنة لهم للعب والمحافظة على روتين نومهم وطعامهم ما أمكن وإرجاء الأعمال المنزلية إلى حين نومهم حتى لا تشعر الأم بضغوطات هائلة.

هذه الفترة، رغم قسوتها وصعوبتها، تعد فرصة لإعادة بناء علاقاتنا مع أبنائنا واحتوائهم والتعرف عليهم، ويجب على الأهالي أن يؤثروا على أنفسهم وأن لا يشاركوا مخاوفهم مع أبنائهم، فمن المهم أن يعي أرباب الأسر أن الأطفال والمراهقين يملكون مخيلة خصبة وواسعة جداً إذا أطلقوا العنان لها سندخل في مشاكل نفسية نحن في غنى عنها وستؤثر مستقبلاً على شخصياتهم وسلوكهم مع محيطهم، فنتمنى أن لا يتم ترديد عبارات من أمامهم مثل (نهاية العالم، العالم يموت، وباء قاتل، أطفال يصابون بالفيروس) واستبدالها بقصص من السلف الصالح توضح أن هذه الأزمات تأتي وتذهب وأن الرحمة في السماء أوسع من الضيق على الأرض.

الشعور بالخوف صحي لكن لا تشاركه مع أبنائك، واجب الأهالي اليوم هو التوعية بالوقاية وإرشادهم لطرق يفرغون بها طاقاتهم والسماح لهم بالتعبير عن مشاعرهم من خلال القراءة والكتابة والرسم والدراسة والنقاش وإبداء الرأي وتمكينهم من التواصل مع أصدقائهم عبر قنوات الاتصال المتاحة بكل منزل، وتحمل تقلبات مزاجهم والحفاظ على علاقتنا معهم، الصداقة قبل الحس التربوي هي أكثر ما يحتاجه أبناؤنا اليوم.

الصحة النفسية لأبنائنا أولوية، وفي هذه المرحلة من المهم الخروج بقيمة اجتماعية تتغلب على المصاعب من خلال تعاطينا مع مشاعرهم ليتوارثوا من خلالنا التجربة الناجحة في التعاطي مع الأزمات وتصدير السلوك السليم لأبنائهم في المستقبل.

*كاتبة متخصصة في مجال قصص الأطفال ومدربة صعوبات تعلم