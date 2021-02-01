صحة الأعيان تُثمن تكريم الملك لشهداء الجيش الأبيض

عمان– ثمنت لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور ياسين الحسبان، مبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني في عيد ميلاده الميمون، بتكريم شهداء الجيش الأبيض من أطباء وممرضين وعاملين في القطاع الصحي.

وقالت اللجنة في بيان، اليوم الإثنين، أن تكريم جلالة الملك للجيش الأبيض يُشكل رسالة فخر واعتزاز ولفتة ملكية عزيزة على قلوب جميع الكوادر الطبية والصحية وذويهم، بعد أن جسدت منظومة الكوادر الصحية والطبية قصة وفاء وانتماء لتراب الوطن ووقفت جنبًا إلى جنب مع قوات الجيش العربي والأجهزة الأمنية، منذُ بداية جائحة كورونا.

وأكدت اللجنة أن التكريم الملكي لكوادر الجيش الأبيض لفتة ملكية عزيزة للقطاع الصحي والطبي من أجل تحقيق الهدف الأسمى وهو أمن وسلامة الوطن والمواطن، مؤكدة أنها مستمرة في تقديم الدعم والعمل واستمرار رفع التأهب للتعامل مع المراحل القادمة.

وأعربت اللجنة عن أملها بإعادة النظر بأوضاع العاملين في القطاع الصحي والطبي بكل مكوناته والعمل على انصافهم والاستفادة من تجربة أزمة كورونا، لتكون الخطوة الأولى لتعزيز نهج البحث العلمي والدراسات السريرية والاستفادة من مركز الأوبئة والمراكز والمؤسسات الوطنية الأخرى من أجل تعزيز دور ومكانة الأردن عالميًا في هذا القطاع، رافعة أسمى آيات التهنئة والتبريك لجلالة الملك بمناسبة عيد ميلاده الميمون.- (بترا)