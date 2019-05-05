صحة البلقاء تطلق حملة رقابية مكثفة على الأسواق التجارية

السلط- اطلقت مديرية صحة البلقاء حملة رقابية مكثفة على الاسواق التجارية في المحافظة من خلال زيارات ميدانية لفرق الصحة العامة بالمديرية طيلة شهر رمضان.

وقال مدير الصحة الدكتور وائل العزب انه تم وضع برنامج مناوبات صباحي ومسائي للمراقبين الصحيين لضمان الرقابة والتفتيش على مدار اليوم وفي جميع مناطق والوية المحافظة التابعة للمديرية.

وبين انه اصدار تعليمات مشددة وصارمة لجميع المراقبين الصحيين بضرورة منع الباعة المتجولين من البيع في الاسواق وبين الاحياء السكنية بطرق غير قانونية ولاسيما باعة العصائر الذين يزدادون خلال شهر رمضان ويقومون بممارسات تضر بصحة المواطنين من خلال طرق الحفظ غير السليمة ولاسيما تعريضها لاشعة الشمس المباشرة والتي تتسبب بتلفها، مطالبا الباعة الالتزام بالتراخيص القانونية وفتح المحال والاكشاك لذلك.

واكد ضرورة تشديد الرقابة الصحية وزيادة اعداد الزيارات الدورية للمحال التجارية والمطاعم خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي تسرع في عملية تلف المواد الغذائية وخاصة المستخدمة في المطاعم الشعبية وضرورة توفيرهم لثلاجات العرض لغايات حفظ الاطعمة الجاهزة المباعة للمواطنين.

كما اكد العزب ضرورة منع اصحاب المحال التجارية والاسواق من عرض عبوات المياه تحت اشعة الشمس المباشرة والتي تتسبب بفقدانها بعض العناصر الكيمائية الضرورية، اضافة لتعرض العبوات البلاستيكية للتلف.

واشار الى حرص المديرية على جمع عينات للمياه من جميع مصادرها بالمحافظة بما فيها الشبكات المنزلية واجراء الفحوصات الضرورية لها بشكل يومي ودوري لضمان وصول مياه صحية وامنة للمواطنين، مطالبا المواطنين بضرورة الابلاغ الفوري في حال ملاحظة تغييرات على المياه الواصلة لمنازلهم سواء في لونها او الطعم ليتم اتخاذ الاجراءات الصحية السريعة ومعالجة الخلل.

وبين ان المديرية ستعمل على استقبال الشكاوى والملاحظات من خلال مكاتبها اثناء ساعات الدوام الرسمي، اضافة لارقام الهواتف الارضية والخلوية للعاملين فيها.-(بترا)