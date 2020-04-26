صحة الحامل والجنين والوقاية من كورونا

عمان- الغد- يقدم معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، في نشرته الآتية نصائح طبية مهمة للأم والجنين يجب اتباعها للوقاية من فيروس كورونا.

ونظرا لضعف الجهاز المناعي في فترة الحمل فإن الحامل أكثر عرضة للإصابة.

وقد تؤدي الإصابة إلى مضاعفات على الحمل عدا عن مضاعفات المرض تتراوح من إجهاض في الأشهر الأولى إلى ولادة مبكرة في الأشهر الأخيرة.

الدراسات مازالت محدودة، ولم تثبت بشكل قاطع عدم مرور الفيروس عبر المشيمة أو حليب الثدي.

هناك دراسة مبدئية أجريت في الصين على ٩ حالات حوامل بين الأسبوع ٣٦-٣٩ من الحمل وأنجبن بعملية قيصرية، أظهرت أن الفيروس لا ينتقل عبر المشيمة في الثلث الأخير من الحمل ولكن هذه الدراسة غير كافية.

لحماية الحامل والجنين عليها الالتزام بما يأتي:

1. عدم مخالطة المرضى أو المصافحة، وترك مسافة متر عند الجلوس مع الأشخاص.

2. غسل الأيدي لمدة عشرين ثانية بالماء والصابون.

3. المحافظة على تطهير الأسطح.

4. المحافظة على تهوية المنزل.

5. عدم الجلوس أوالوقوف لفترات طويلة.

6. عدم الإجهاد وأخذ قسط من الراحة والنوم.

7. تناول الطعام الصحي والذي يقوي جهاز المناعة من خضروات وفواكه غنية بفيتامينc.

8. عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة.

9. المحافظة على تناول المقويات للحوامل.

10. تجنب القلق والتوتر حتى لايضعف جهاز المناعة وإن احتجتِ للمساعدة لاتترددي بالإتصال وطلب الدعم النفسي.

11. في حال الشعور بالأعراض التالية: ارتفاع بالحرارة أوضيق تنفس أوسعال يجب الإتصال لطلب المساعدة الطبية.

12. ممارسة الرياضة الآمنة التي يوصي بها المختصون في مجال الصحة.

13-لأي حدث طارئ اتصلي برقم ١١١وزارة الصحة للإستفسار عن فيروس كورونا أو رقم 911 للطوارىء.