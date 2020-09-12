صحة الرمثا: نتائج سلبية لفحوصات 620 عينة مخالطة

احمد التميمي

الرمثا – قالت مديرة صحة لواء الرمثا الدكتورة اخلاص السعد ان نتائج فحوصات 620 عينة “كورونا” سحبت خلال اليومين الماضين لمخالطين مصابين واخرى عشوائية في الرمثا كانت سلبية.

وقالت السعد ان فرق التقصي الوبائي قامت بسحب 80 عينة من المخالطين من المصاب التي ظهرت نتيجته مساء امس ايجابية في بلدة الشجرة، مؤكدة انه ولغاية اليوم لم تسجل اي اصابات في اللواء.

واشارت الى انه تم عزل منزلين في بلدة الشجرة، فيما بقي هناك 3 منازل مهجورة في مدينة الرمثا، مؤكدا ان الوضع الوبائي في اللواء مستقر وفرق التقصي الوبائي ما زالت تقوم بسحب العينات.

Ahmad.altamimi@alghad.jo