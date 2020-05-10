صحة الزرقاء: سحب عينات عشوائية من تجار ومواطنين في الأزرق

الزرقاء- أكد مدير مديرية الشؤون الصحية في محافظة الزرقاء، الدكتور محمد الطحان، أن فرقة تقصي وبائي قامت، اليوم الأحد، بسحب عينات عشوائية من أصحاب محلات تجارية ومواطنين في قضاء الأزرق للكشف عن فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور الطحان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هناك 6 فرق تقصي وبائي تعمل على سحب عينات عشوائية في المحافظة بشكل يومي بما يتراوح بين 250 و 350 عينة، وذلك من 52 تجمعا ومنطقة؛ حيث تم تخصيص إحدى هذه الفرق لسحب عينات من أصحاب المحال التجارية في الأزرق فضلا عن العينات العشوائية الأخرى في القضاء.

ونوه الطحان أنه يدخل من خلال معبر العمري يوميا ما بين 300 – 400 سائق شاحنة من جنسيات مختلفة، حيث تم إجراء5021 فحصا للسائقين منذ شهر نيسان الماضي.

وتابع إنه يجري وضع 100 بيت متنقل “كرفان” للحجر الصحي عند معبر العمري؛ حيث سيتم حجر السائقين الأردنيين لمدة 14 يوما، بعد فحصهم بطريقة البي سي ار للكشف عن كورونا، في المدرسة العسكريّة في منطقة الأزرق، لحين تجهيز موقع الحجر الرئيسي في المعبر.

وأضاف الدكتور الطحان أن السائقين من الجنسيات المختلفة سيتم مرافقتهم من قبل الجهات الأمنية، من الحدود وحتى بلوغ وجهتهم، وذلك من أجل ضمان عدم اختلاطهم مع المواطنين الأردنيين.

بترا