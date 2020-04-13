“صحة الزرقاء”: نتائج فحوصات 1000 عينة عشوائية كانت سلبية

الزرقاء – أكد مدير مديرية الشؤون الصحية في محافظة الزرقاء الدكتور محمد الطحان أن نتائج فحوصات كورونا العشوائية التي تم أخذها اليوم الاثنين، من 52 موقعاً في مناطق محافظة الزرقاء كافة كانت سلبية.

وأوضح الدكتور الطحان لـ(بترا)، أن 20 فريقاً استقصائياً عملت على سحب عينات من ألف شخص يعملون بمجالات مختلفة مثل البقالات والصيدليات والمخابز ومحطات تحلية المياه، إضافة إلى عينات من الكوادر الطبية والأجهزة الأمنية وغيرهم ممن هم على تماس مباشر مع المواطنين ويعملون في أماكن عامة، مبيناً أن هذه فحوصات العينات ثبتت أنها سلبية.

وأكد أن محافظة الزرقاء تخلو حتى الآن من أي إصابة بفيروس كورونا المتسجد، لافتا إلى أنه سيتبع هذا الفحص فحصاً آخر عشوائيا، خلال الأيام المقبلة، من خلال أخذ مسحة أنفية والتي تعطي نتائج أكثر دقة، حيث سيتم أخذ 150 عينة عشوائية بالطريقة ذاتها من مناطق مختلفة تغطي قصبة الزرقاء والرصيفة والظليل والحلابات والهاشمية وبيرين والأزرق.

–(بترا)