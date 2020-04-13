“صحة الطفيلة” تنفي تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا

الطفيلة– نفت مديرية صحة الطفيلة الأنباء التي تم تداولها حول إصابة مواطن بفيروس كورونا المستجد في المحافظة، مؤكدة أن ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي حيال وجود اصابة بالفيروس من بين الذين تم فحصهم بطريقة عشوائية من قبل فريق التقصي الوبائي، غير صحيح.

واشار مدير صحة الطفيلة الدكتور حمد الربيحات إلى انه تم إجراء فحوصات لنحو 245 مواطنا وجاءت النتائج سلبية، ومن بينها إحدى الحالات التي خضعت لإجراء فحص تشخيصي أولي “رابيد تيست” والذي يستعمل في المسوحات الوبائية، وللتأكد من نتيجة هذه الحالة تم إجراء فحص أكثر دقة “بي سي آر” وتبين بان النتيحة سلبية، ما يؤكد ان الطفيلة تخلو من اي إصابة أو اشتباه، وأن مناطق المحافظة تخضع لمراقبة ومتابعة من من قبل الأجهزة الرسمية المعنية.

وتابع أن فريق الاستقصاء الوبائي سيواصل عمله اليوم الاثنين لإجراء مسح وبائي وفحوصات لنحو 350 حالة في مختلف مناطق المحافظة بعد إجراء فحوصات ونسخ وبائي أمس الأحد لنحو 245 مواطنا جاءت نتائجهم سلبية، وبهذا يصل مجموع الحالات التي ستيم فحصها نحو 600 حالة، داعيا المواطنين إلى أخذ المعلومة من مصدرها الرئيسي والمتمثل بوازرة الصحة والجهات الرسمية المعنية.

واكد عضو فريق الاستقصاء الوبائي محمد القناهرة، ان إجراء فحص وبائي لأحد الحالات المشتبه باصابتها بالفيروس على جهاز الفحص السريع، استدعى بعد الشك بالحالة أخذ عينة “بي سي آر” للتاكد من سلامتها وتبين أن النتيجة سلبية وخالية من الفيروس.-(بترا)