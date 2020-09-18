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“صحة الطفيلة”: عدد مخالطي مصاب لواء بصيرا 41 شخصا

منذ 20 دقيقة
كوادر تمريضية وطبية -(الغد)

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الطفيلة- كشف مدير مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطفيلة الدكتور خالد الخوالدة، ان مجموع المخالطين لمصاب لواء بصيرا بفيروس كورونا بلغ 41 مخالطاً تم إجراء فحوص لهم وبإنتظار ظهور نتائجها.
وأشار الدكتور الخوالدة الى ان الطفيلة سجلت الخميس الماضي أول إصابة بفيروس كورونا لموظف أمن وحماية يعمل بمستشفيات البشير، تم نقله إلى منطقة العزل في البحر الميت، فيما لا تزال فرق التقصي الوبائي تقوم بإجراء مسح وبائي في اللواء، مؤكدا اهمية الإلتزام بالتعليمات والإجراءات المتعلقة بالتباعد الاجتماعي والشروط الصحية .-(بترا)

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