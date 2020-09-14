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“صحة العقبة”: المدينة خالية من “كورونا”

منذ 50 دقيقة

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احمد الرواشدة

العقبة – قال مدير صحة العقبة الدكتور صابر ابو عبود ان محافظة العقبة خالية تماما من فيروس كورونا ولم يتم تسجيل اي إصابات حديثة في العقبة.

وبين ابو عبود ان مدارس المحافظة نظيفة وآمنة بحمد الله، مؤكدا ان فرق التقصي الوبائي لا تزال في الميدان وبالمرصاد وفق اقصى اعلى الاجراءات الاحترازية، مبينا ان عدد كبير من الفحوصات تتم على معبري اليتم وواظي عربة للقادمين من مختلف محافظات المملكة للتأكد من خلوهم من فايروس كورونا.

وأكد ابو عبود على ضرورة التزام الاشخاص بوسائل السلامة العامة والتباعد الجسدي والابتعاد عن الإشاعات، مشددا على ضرورة تفعيل برنامج امان في جميع الاوقات وفي كل مكان.

وبين ابو عبود ان فرق الاستقصاء الوبائي التي تعمل في الميدان (4) فـرق ، مشيرا ان (42,281) عــــدد العينـــات الـتراكمي منذ بدء الجائحة.

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