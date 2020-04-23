صحة العقبة تشكل 24 فريقا طبيا لمتابعة القادمين

احمد الرواشدة

العقبة – شكلت مديرية صحة العقبة اليوم 24 فريق تقصي لمتابعة القادمين من جمرك وادي عربه وجمرك وادي اليتم من السيارات الصغيرة والمتوسطة.

وقال مدير صحة محافظة العقبة الدكتور ابراهيم المعايعة انه تم تشكيل 4 فرق للمراقبة الميدانية لديها الضابطة العدلية لمتابعة الأسواق التجارية والتزام المواطنين واصحاب المحال بالارشادات الوقائية بالاضافة الى 6 فرق استقصاء وبائي لاخذ مسحات عشوائية في الميدان و فريقين احدهم في ميناء محطة الركاب وفريق للشحن الجوي.

وبين المعايعة انه تم اغلاقة فندق الحجر الصحي، مؤكدا انه لا يوجد اي حالة اصابة سجلت في العقبة خلال انتشار وباء كورونا، مشيدا بكفاءة الفحص الطبي على المداخل والذي يوجد فيه كوادر طبيه تأخد درجات الحرارة والمعلومات الصحيه استقصاء وبائي وذلك على مدار الساعه طيلة ايام الاسبوع.