“صحة العقبة” تكشف تفاصيل الإصابة الجديدة

أحمد الرواشدة

العقبة- كشف مدير صحة العقبة الدكتور صائب أبو عبود عن تفاصيل الإصابة التي سجلت اليوم في العقبة ضمن الايجاز الصحفي لوزيري الاعلام والصحة.

وبين أبو عبود أن الإصابة تعود لشخص قادم إلى العقبة ضمن الرحالات السياحية ليوم واحد، مؤكدا أن فرق الاستقصاء الوبائي على معبر وادي اليتم وخلال عملها على فحص القادمين من خلال العينات العشوائية تبين إصابة الشخص الذي غادر العقبة بنفس اليوم قبل ظهور النتائج بالمختبرات الخاصة بفحص كورنا التابعة لوزارة الصحة.

وأشار أبو عبود إلى أن مديرية الصحة وفرق الاستقصاء الوبائي تعمل على مدار الساعة في كافة مناطق محافظة العقبة لا سيما معبري اليتم ووادي عربة لجمع العينات العشوائية وإرسالها للمختبرات المركزية وجميع النتائج التي ظهرت لغاية اليوم سلبية، مؤكدا أن الوضع الوبائي في العقبة بأفضل حالاته وتحت السيطرة.