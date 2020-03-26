صحة العقبة: 86 حالة حجر صحي في فنادق العقبة

العقبة – أمين المعايطة- ارتفع عدد المحجور صحيا عليهم في فنادق العقبة، في اطار جهود مكافدة فيروس كورونا من 53 الى 86 شخصا بينهم اردنيون وأجانب كانوا قد حضروا الى الاردن جوا وبحرا و36 من سائقي الشاحنات الاردنية القادمة من مصر، وفق مدير الشؤون الصحية في محافظة العقبة الدكتور ابراهيم المعايعة.

وقال المعايعة، إن جميع المحجور عليهم بصحة جيدة ويخضعون لفحوصات يومية من خلال فريق طبي يتابع احوالهم الصحية ضمن إجراءات طبية وقائية من الدرجة الاولى.

وعلى صعيد متصل، بين المعايعة في تصريح لـ (بترا) ان هناك ثمانية مراكز صحية شاملة في محافظة العقبة، اضافة الى مركز صحي عسكري، جميعها تقدم خدماتها للمواطنين في مختلف مناطق المحافظة.

ولفت إلى أن مركز العقبة الصحي الشامل يقدم خدماته العلاجية لمرضى الضغط والسكري (الامراض المزمنة)، مشيرا الى ان المريض يستطيع التواصل مع المركز هاتفيا لتأمين العلاج او مراجعة المركز في اوقات الدوام الرسمي كما يقدم المركز مطاعيم الأطفال من عمر يوم الى شهرين.

واوضح ان المركز الصحي العسكري في القويرة والمراكز الصحية الشاملة والاولية في مناطق القويرة والديسة ورم والريشة وبئر مذكور ورحمة وقريقرة تقدم خدماتها العلاجية على مدار الساعة لسكان تلك المناطق.(بترا)