صحة الكرك تضع خطة لتوزيع أدوية الأمراض المزمنة

الكرك – وضعت مديرية صحة الكرك خطة وبرنامج لإيصال أدوية الأمراض المزمنة لمستحقيها بمختلف مناطق المحافظة.

وقال مدير صحة الكرك الدكتور ايمن الطراونة إن المديرية وضعت برنامجا عمليا بالاتفاق مع عدد من الأطباء بالمراكز الصحية بالمحافظة من خلال إرسال بطاقة التامين الصحي والبطاقة البيضاء ودفتر الأمراض المزمنة عبر تطبيق واتس اب للطبيب كل ضمن اختصاصه.

واشار الى انه تم تقسيم المحافظة لمناطق وإعلان أسماء الأطباء والمراكز الصحية التي يتم بها صرف العلاج وان الطبيب المختص والكادر المخول له بالعمل سيتولى مهمة إيصال العلاج للمريض بمنزله.(بترا)