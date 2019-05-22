“صحة المفرق” تحوّل 5 تجار للمدعي العام

المفرق- حوّلت مديرية صحة محافظة المفرق خمسة تجار مواد غذائية الى مدعي عام المحكمة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، لعدم تطبيقهم اشتراطات الصحة والسلامة العامة.

وقال مدير مديرية صحة محافظة المفرق الدكتور هاني عليمات لـ (بترا) إن المديرية طلبت من الحاكم الاداري اغلاق ثلاثة محال تجارية لذات العمل، بهدف الحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

وشدد على ان كوادر المديرية لن تتهاون مع غذاء المواطنين وستتخذ جميع الاجراءات حال تجاوز التجار للأنظمة والتعليمات المعمول بها في وزارة الصحة.

ووجهت مديرية صحة المفرق خلال النصف الاول من رمضان مخالفات لـ 62 محلا، واتلفت 105 لترات من المواد الغذائية السائلة و146 كيلوغراما من المواد الغذائية، اضافة الى اجراء 315 فحصا مخبريا للمياه للتأكد من خلوها من الفطريات والمواد الكيماوية، و20 فحصا للصرف الصحي.-(بترا)