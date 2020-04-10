صحة المفرق: لم يتم اجراء فحوصات عشوائية لفيروس كورونا في المحافظة

المفرق- أكد مدير الشؤون الصحية في محافظة المفرق الدكتور هاني عليمات انه لم يتم اجراء اية فحوصات عشوائية لفيروس كورونا المستجد في المحافظة.

وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ان وزارة الصحة تعكف حاليا على اجراء المسح العشوائي لفيروس كورونا المستجد في محافظات الجنوب والعاصمة عمان، لافتا أن اجراء الفحوصات العشوائية في المفرق سيتقرر قريبا مع محافظات الشمال.

وبين أنه تم تجهيز قسم عزل على أعلى المستويات في مستشفى المفرق الحكومي .(بترا)