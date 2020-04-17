صحة المفرق: نتائج سلبية لـ655 عينة عشوائية في المحافظة

المفرق – أجرت مديرية صحة محافظة المفرق، 655 فحصاً عشوائياً لفيروس كورونا المستجد، وجاءت نتائجها سلبية، وفقاً لمدير صحة المحافظة الدكتور هاني عليمات.

وقال عليمات، إنه تم إجراء الفحوصات العشوائية بشكل متدرج، مشيراً إلى أنه تم إجراء 179 فحصاً في لواء قصبة المفرق، و166 فحصاً في لواء البادية الشمالية الغربية، و140 فحصاً في لواء البادية الشمالية الشرقية، و170 فحصاً في مخيم الزعتري، وجاءت نتيجة جميع الفحوصات سلبية.

وأضاف الدكتور عليمات، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أنه سيصار إلى إجراء فحوصات عشوائية أخرى بمنطقة الصفاوي ولواء الرويشد يوم الأحد المقبل.(بترا)