صحة النواب تبحث رواتب أطباء القطاع الخاص

عمان- الغد- بحثت لجنة الصحة والبيئة النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، موضوع رواتب الأطباء العاملين في القطاع الخاص، وآخر تطورات الوضع الوبائي في المملكة.

وقال رئيس اللجنة، النائب الدكتور احمد السراحنة، بحضور وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري، وأمين عام المجلس الطبي محمد العبداللات، ومدير علاقات العمل في وزارة العمل عدنان الدهامشة، إن اللجنة اتفقت مع القطاع الخاص على وقف برامج الإقامة للأطباء العاملين بدون رواتب.

وأكد ضرورة وضع حد أدنى لرواتب الأطباء المقيمين في القطاع الخاص العاملين ضمن برامج الإقامة.

من جهتهم، استفسر النواب؛ هايل عياش وفريد حداد وفراس القضاة، حول تطوير وتحسين جودة القطاع الصحي في المملكة، مطالبين بوضع نظام يضبط عملية التدريب والإقامة في المستشفيات.

من جانبه، قال الهواري إن موضوع تدريب الأطباء، “شائك”، ومن غير المقبول أن لا يأخذ الطبيب العامل ضمن برامج الإقامة أي أجور، سيما أنه يورد للمستشفى الذي يعمل به موارد مالية.

بدوره، أوضح الحموري أن الأطباء في القطاع الخاص العاملين في برامج الإقامة يخضعون لصندوق الأخطاء الطبية ويتلقون أجورا مقابل عملهم.

إلى ذلك، قال العبداللات إن هناك توجهات لدى المجلس بمنح الطبيب العامل ضمن برامج الإقامة راتبا، مشيرا إلى أهمية التوسع في برامج الإقامة.