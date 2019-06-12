“صحة النواب” تدعو لتشكيل لجنة لوضع خطط طوارئ لمواجهة حرائق الغابات

عمان-الغد- دعت لجنة الصحة والبيئة النيابية إلى تشكيل لجنة من كل الوزرات والمؤسسات المعنية لإعداد خطط طارئة ومتوسطة وبعيدة المدى لمواجهة الحرائق في الغابات والأحراش.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقدته اللجنة اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور عيسى الخشاشنة لمناقشة خطة الحكومة في التعامل مع ظاهرة حرائق الغابات، بحضور وزير الإدارة المحلية وليد المصري والأمينين العامين لوزارتي الزراعة محمود الجمعاني والاشغال العامة والإسكان عمار الغرايبة ومساعد مدير عام الدفاع المدني العميد أيمن مدانات ومدير الإدارة الملكية لحماية البيئة العقيد وحيد محمود.

وقال الخشاشنة إن اللجنة توصلت مع الحضور إلى جملة من التوصيات للحد من هذه الظاهرة، أبرزها: فتح خطوط نار أي “وضع فواصل وطرق ما بين الأشجار لمنع امتداد الحريق”، وفتح وتعبيد طرق زراعية لاستخدامها في الحالات الطارئة من خلال تخصيص مبلغ من الموازنة الطارئة بهذا الخصوص، وكذلك فتح مراكز دفاع مدني في الغابات الكبيرة بالتشارك مع وزارة الزراعة وتحديدًا فيما يخص الحرائق.

كما أوصت اللجنة بضرورة تدريب موظفي الحراج على كيفية التعامل مع الحرائق، وزيادة المحطات المجهزة في المناطق الحرجية، وتفعيل آبار المياه الموجودة ضمن حدود مديريات الزراعة، وإنشاء خزانات مياه جديدة في تلك المناطق، والسماح بعملية الرعي المبكر للأعشاب المحيطة بالغابات وذلك لتفادي جفاف الأعشاب واحتراقها.

إلى جانب تعزيز دوريات الإدارة الملكية لحماية البيئة في الغايات وطوافي وزارة الزراعة، فضلًا عن إطلاق حملات توعوية وتثقيفية للمواطنين لتجنب حدوث الحرائق والمحافظة على البيئة.

وأكد الخشاشنة ضرورة التشاركية بالعمل بين جميع الجهات والمؤسسات الوطنية لمعالجة الأزمات والأخطار والحفاظ على الثروة الوطنية الهامة، مشيرًا إلى أنه سيتم متابعة أعمال اللجنة الحكومية المشكلة لهذه الغاية، والاطلاع على النتائج التي توصلت اليها بهدف معالجة هذه الظاهرة ومنع تفاديها في المستقبل.

من جهتهم، أبدى الحضور استعدادهم لتشكيل اللجنة واتخاذ كل الخطوات والإجراءات التي تمنح حدوث مثل هذه الظاهرة، قائلين إن الموسم المطري للعام الحالي “كان فوق المعدل المتوقع، الأمر الذي انعكس على كثافة الربيع بشكل كبير عدا عن قصر الفترة ما بين فصلي الربيع والصيف وبالتالي تسبب بحدوث الح