صحة عجلون: 52 عينة نتائجها سلبية

عجلون – اعلن مدير الشؤون الصحية في محافظة عجلون، الدكتور تيسير عناب، إن نتائج 52 عينة تم سحبها للتأكد من خلو أصحابها من فيروس كورونا جاءت سلبية.

وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن 63 عينة جديدة جرى سحبها اليوم، مشيرا إلى ان فرق الاستقصاء الوبائي قامت منذ بداية أزمة كورونا بسحب 1163 عينة، وهي مستمرة في سحب العينات كإجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.(بترا)