“صحح فكرك”.. مبادرة تتصدى لظاهرة التحرش بكافة أشكالها

منى أبوحمور

عمان- سعيا وراء البحث عن بيئة عمل آمنة للمرأة وتحفيزها على المشاركة الاقتصادية والحد من تعرضها للتحرش؛ أطلق مركز القدس للدراسات السياسية مبادرة “صحح فكرك”، لرفع وعي الشباب الأردني بخطورة ظاهرة التحرش والتصدي لها.

جاءت مبادرة “صحح فكرك” وفق المديرة التنفيذية لمركز القدس هالة سالم للتصدي لظاهرة التحرش التي تعتبر من أهم الأسباب التي تعيق خروج المرأة للعمل وتقدمها وتفعيل مشاركتها الاقتصادية، السياسية والاجتماعية.

وتهدف المبادرة إلى إيجاد مكان آمن وصديق للمرأة خال من العنف بكافة أشكاله، فتعرضها للتحرش بكافة أشكاله يشعرها بغياب الأمان ويقلل من فرصة عملها، سيما وأن نسبة مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل متدنية، وفق سالم.

وتسعى المبادرة من خلال فريق من الشباب إلى رفع وعي المجتمع بضرورة التصدي لهذه الظاهرة التي باتت تهدد الكثير من النساء وفق الدراسات التي أجريت على المجتمع مؤخرا وما يتركه التحرش من آثار سلبية.

وتجد سالم أن البحث عن مكان آمن للمرأة خال من التحرش، يبدأ من تغيير فكر الشباب وتوعية المجتمع، لافتة إلى أن مشكلة التحرش تبدأ من إنكار وجود هذه الظاهرة.

وتقول “المجتمع تغير وازدادت التجمعات السكانية واختلفت الأفكار والعادات، غير أن كثيرا من أصحاب العلاقة لم يلحظوا ذلك.

الخوف من التعامل مع التحرش كظاهرة موجودة، وفق سالم يزيد الأمر تقييدا، سيما وأن البعض يعتقد أن التحرش إن لم يكن جسديا فهو غير مهم.

وتعمل مبادرة “صحح فكرك” بشراكة مع الجهات وأصحاب العلاقة من صناع القرار والمشرعين ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالشأن النسائي والشباب والشابات، للتوعية بمخاطر هذه الظاهرة.

وجاء اختيار الشباب لقيادة هذه المبادرة، باعتبارهم الأقدر على الكلام مع أقرانهم وتوعيتهم، فضلا عن التشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بالشأن النسائي وإجراء حوارات صحية هادفة.

تقدير دور المرأة في الحياة الاقتصادية باعتبارها شريكة في الحياة العامة وإلقاء الضوء على دورها المحوري والأساسي في الأسرة من أهم أهداف المبادرة، إذ أن تعرض المرأة للتحرش يشعرها بنظرة دونية في كل مناحي الحياة.

ويحرص فريق “صحح فكرك” على إجراء حوار هادئ متزن وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة وسماع وجهات نظر مختلفة لإيجاد بيئة تعيش بها المرأة بحرية وأمان.

وتعالج المبادرة التي إنطلقت تحت مظلة مركز القدس للدراسات السياسية، ظاهرة التحرش من خلال مجموعة من تقارير رصدية للظاهرة في الجامعات والمخيمات والشارع، تميزت بشجاعة الشباب بالطرح والحديث عن القضية، كونهم أكثر قربا من هذا الموضوع والمجتمع أكثر تجاوبا معهم، مقارنة بغيرهم من الأكبر عمرا من الفئات المستهدفة.

وركزت المبادرة وفق سالم على المحافظات الكبيرة التي يوجد فيها تعداد سكاني كبير، حيث بدت ظاهرة التحرش أكثر وضوحا في عمان، الزرقاء وإربد، فضلا عن وجود مشاركات من باقي محافظات المملكة.

وتؤكد سالم أن إنكار وجود ظاهرة التحرش وإغلاق الحديث عنه ليس حلا، مشددة على ضرورة فتح باب النقاش والسماح بوجود الرأي والرأي الآخر، لاسيما في ظل وجود فئات مختلفة من المجتمع ترفض الحديث بهذه القضية.

وتأتي استمرارية هذه المبادرة، وفق سالم من خلال تمكين مجموعة من الشباب والشابات كتابة تقارير ومواد صحفية وخلق مبادرات شبابية ومتطوعين لمتابعة هذه الظاهرة والتصدي لها.

كما تعمل المبادرة ومن خلال صفحتها الرسمية على فيسبوك وتويتر “صحح فكرك”، على نشر التوعية وإلقاء الضوء على هذه الظاهرة، ونقل تجارب دول المنطقة في التصدي لظاهرة التحرش، كما سيقوم مركز القدس بعمل دراسة تحصيلية تشمل الجهود التي تقوم بها جميع الأطراف، ومؤتمر لمناقشة نتائج هذه المبادرة وما توصلت إليه هذه الدراسة والبحث عن حلول حقيقية وفعالة لإيجاد مجتمع آمن وصديق للمرأة وفق سالم.

وتطمح سالم من خلال الجهود التي يبذلها القائمون على هذه المبادرة تطوير التشريعات الأردنية لحماية المرأة من التحرش وضمان فعالية القوانين التي تحمي المرأة كالتجربة التونسية والمغربية.

وتستدرك سالم التحرش لا يمكن أن يكون ترجمة للباس المرأة أو تصرفاتها وطريقة كلامها، منوهة إلى أن “الظاهرة خطيرة وليست أمرا سهلا وإذا لم يتم ردعها من خلال سياسات وقوانين رادعة ستنتقل إلى مستوى متقدم”.

العنف ضد المرأة في المجتمع الأردني بإزدياد بحسب أرقام في المحاكم وفق سالم، فلابد من وجود تشريعات قوية ورادعة لوقف هذه الظاهرة والحد منها، سيما وإن المشاكل الاقتصادية والضائقة المالية التي يمر فيها الرجال تكون المرأة دائما فيها الضحية، مشددة على ضرورة وجود قانون مفصل وخاص لحماية المرأة من العنف والمحافظة عليها.

وقدمت المبادرة من خلال التقارير والدراسات التي تم إعدادها في رصد الظاهرة توصية لإيجاد مراكز للتبليغ عن هذه ظاهرة التحرش، بعيدا عن المراكز الأمنية حماية للمرأة وحفاظا عليها، مثل المركز الوطني لحقوق الإنسان.

وتعتبر سالم أن إقتصار وجود المركز الوطني على العاصمة عمان يحول دون إستفادة نساء المحافظات منه وتفاعلهم معه، مقترحة إيجاد هيئات تابعة للمركز في كل المحافظات تزيد من تفاعلهم مع الناس في الأماكن البعيدة، إلى جانب تفعيل دور اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والإتحاد النسائي باعتبارها هيئات عامة تحت مظلة حكومية.

وتشدد سالم على ضرورة توحيد جهود جميع مؤسسات المجتمع المدني، في ظل غياب أجندة نسائية وطنية وتنسيق العمل مع بعض، الأمر الذي يضعف ويقلل نتائج عمل هذه المؤسسات ومصداقيتها.

وتقول أن التصدي لظاهرة التحرش يحتاج حركة نسوية وطنية واضحة والعمل يدا بيد في قضايا المرأة، مبينة أن المركز الوطني هو المظلة والمرجعية للجميع والبوصلة التي يتجه لها كل شخص تنتهك حقوقه.منى أبوحمورعمان- سعيا وراء البحث عن بيئة عمل آمنة للمرأة وتحفيزها على المشاركة الاقتصادية والحد من تعرضها للتحرش؛ أطلق مركز القدس للدراسات السياسية مبادرة “صحح فكرك”، لرفع وعي الشباب الأردني بخطورة ظاهرة التحرش والتصدي لها.

جاءت مبادرة “صحح فكرك” وفق المديرة التنفيذية لمركز القدس هالة سالم للتصدي لظاهرة التحرش التي تعتبر من أهم الأسباب التي تعيق خروج المرأة للعمل وتقدمها وتفعيل مشاركتها الاقتصادية، السياسية والاجتماعية.

وتهدف المبادرة إلى إيجاد مكان آمن وصديق للمرأة خال من العنف بكافة أشكاله، فتعرضها للتحرش بكافة أشكاله يشعرها بغياب الأمان ويقلل من فرصة عملها، سيما وأن نسبة مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل متدنية، وفق سالم.

وتسعى المبادرة من خلال فريق من الشباب إلى رفع وعي المجتمع بضرورة التصدي لهذه الظاهرة التي باتت تهدد الكثير من النساء وفق الدراسات التي أجريت على المجتمع مؤخرا وما يتركه التحرش من آثار سلبية.

وتجد سالم أن البحث عن مكان آمن للمرأة خال من التحرش، يبدأ من تغيير فكر الشباب وتوعية المجتمع، لافتة إلى أن مشكلة التحرش تبدأ من إنكار وجود هذه الظاهرة.

وتقول “المجتمع تغير وازدادت التجمعات السكانية واختلفت الأفكار والعادات، غير أن كثيرا من أصحاب العلاقة لم يلحظوا ذلك.

الخوف من التعامل مع التحرش كظاهرة موجودة، وفق سالم يزيد الأمر تقييدا، سيما وأن البعض يعتقد أن التحرش إن لم يكن جسديا فهو غير مهم.

وتعمل مبادرة “صحح فكرك” بشراكة مع الجهات وأصحاب العلاقة من صناع القرار والمشرعين ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالشأن النسائي والشباب والشابات، للتوعية بمخاطر هذه الظاهرة.

وجاء اختيار الشباب لقيادة هذه المبادرة، باعتبارهم الأقدر على الكلام مع أقرانهم وتوعيتهم، فضلا عن التشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بالشأن النسائي وإجراء حوارات صحية هادفة.

تقدير دور المرأة في الحياة الاقتصادية باعتبارها شريكة في الحياة العامة وإلقاء الضوء على دورها المحوري والأساسي في الأسرة من أهم أهداف المبادرة، إذ أن تعرض المرأة للتحرش يشعرها بنظرة دونية في كل مناحي الحياة.

ويحرص فريق “صحح فكرك” على إجراء حوار هادئ متزن وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة وسماع وجهات نظر مختلفة لإيجاد بيئة تعيش بها المرأة بحرية وأمان.

وتعالج المبادرة التي إنطلقت تحت مظلة مركز القدس للدراسات السياسية، ظاهرة التحرش من خلال مجموعة من تقارير رصدية للظاهرة في الجامعات والمخيمات والشارع، تميزت بشجاعة الشباب بالطرح والحديث عن القضية، كونهم أكثر قربا من هذا الموضوع والمجتمع أكثر تجاوبا معهم، مقارنة بغيرهم من الأكبر عمرا من الفئات المستهدفة.

وركزت المبادرة وفق سالم على المحافظات الكبيرة التي يوجد فيها تعداد سكاني كبير، حيث بدت ظاهرة التحرش أكثر وضوحا في عمان، الزرقاء وإربد، فضلا عن وجود مشاركات من باقي محافظات المملكة.

وتؤكد سالم أن إنكار وجود ظاهرة التحرش وإغلاق الحديث عنه ليس حلا، مشددة على ضرورة فتح باب النقاش والسماح بوجود الرأي والرأي الآخر، لاسيما في ظل وجود فئات مختلفة من المجتمع ترفض الحديث بهذه القضية.

وتأتي استمرارية هذه المبادرة، وفق سالم من خلال تمكين مجموعة من الشباب والشابات كتابة تقارير ومواد صحفية وخلق مبادرات شبابية ومتطوعين لمتابعة هذه الظاهرة والتصدي لها.

كما تعمل المبادرة ومن خلال صفحتها الرسمية على فيسبوك وتويتر “صحح فكرك”، على نشر التوعية وإلقاء الضوء على هذه الظاهرة، ونقل تجارب دول المنطقة في التصدي لظاهرة التحرش، كما سيقوم مركز القدس بعمل دراسة تحصيلية تشمل الجهود التي تقوم بها جميع الأطراف، ومؤتمر لمناقشة نتائج هذه المبادرة وما توصلت إليه هذه الدراسة والبحث عن حلول حقيقية وفعالة لإيجاد مجتمع آمن وصديق للمرأة وفق سالم.

وتطمح سالم من خلال الجهود التي يبذلها القائمون على هذه المبادرة تطوير التشريعات الأردنية لحماية المرأة من التحرش وضمان فعالية القوانين التي تحمي المرأة كالتجربة التونسية والمغربية.

وتستدرك سالم التحرش لا يمكن أن يكون ترجمة للباس المرأة أو تصرفاتها وطريقة كلامها، منوهة إلى أن “الظاهرة خطيرة وليست أمرا سهلا وإذا لم يتم ردعها من خلال سياسات وقوانين رادعة ستنتقل إلى مستوى متقدم”.

العنف ضد المرأة في المجتمع الأردني بإزدياد بحسب أرقام في المحاكم وفق سالم، فلابد من وجود تشريعات قوية ورادعة لوقف هذه الظاهرة والحد منها، سيما وإن المشاكل الاقتصادية والضائقة المالية التي يمر فيها الرجال تكون المرأة دائما فيها الضحية، مشددة على ضرورة وجود قانون مفصل وخاص لحماية المرأة من العنف والمحافظة عليها.

وقدمت المبادرة من خلال التقارير والدراسات التي تم إعدادها في رصد الظاهرة توصية لإيجاد مراكز للتبليغ عن هذه ظاهرة التحرش، بعيدا عن المراكز الأمنية حماية للمرأة وحفاظا عليها، مثل المركز الوطني لحقوق الإنسان.

وتعتبر سالم أن إقتصار وجود المركز الوطني على العاصمة عمان يحول دون إستفادة نساء المحافظات منه وتفاعلهم معه، مقترحة إيجاد هيئات تابعة للمركز في كل المحافظات تزيد من تفاعلهم مع الناس في الأماكن البعيدة، إلى جانب تفعيل دور اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والإتحاد النسائي باعتبارها هيئات عامة تحت مظلة حكومية.

وتشدد سالم على ضرورة توحيد جهود جميع مؤسسات المجتمع المدني، في ظل غياب أجندة نسائية وطنية وتنسيق العمل مع بعض، الأمر الذي يضعف ويقلل نتائج عمل هذه المؤسسات ومصداقيتها.

وتقول أن التصدي لظاهرة التحرش يحتاج حركة نسوية وطنية واضحة والعمل يدا بيد في قضايا المرأة، مبينة أن المركز الوطني هو المظلة والمرجعية للجميع والبوصلة التي يتجه لها كل شخص تنتهك حقوقه.