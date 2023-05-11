صحفية فلسطينية تروي لـ”الغد”: الاعتداء الإسرائيلي يستهدف البشر والحجر في غزة -(فيديو)

يستمر الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة، لليوم الثالث على التوالي، في وقت ارتفعت فيه حصيلة الشهداء حتى هذه اللحظة إلى 28 شهيدا، وسط حديث عن محاولات التوصل إلى هدنة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، ولكن تلك الجهود لم تنجح حتى اللحظة.

الزميلة الصحفية الفلسطينية خولة الخالدي مراسلة تلفزيون فلسطين تروي لـ”الغد”، ما يدور في غزة حتى هذه اللحظة، واصفة المشهد العام بـ “المرعب وحالة من الخوف والهلع تسود المناطق الجنوبية في القطاع”.

وتبين الخالدي انه ولليوم الثالث على التوالي للعدوان الإسرائيلي على غزة :” تتوالي هجمات العدوان الإسرائيلي على المحافظات الجنوبية باستهداف المواطنين واستهدفت 3 شقق سكنية واغتالت اكثر من 15 شخصا في اقل من ساعتين وشنت إسرائيل هجمات مكثفة على عناصر قالت انها مطلوبة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

كما استهدف العدوان الغاشم الطفولة والأراضي الزراعية والمدنيين والمزارعين، وأعلن عن استشهاد مزارعين اثنين في محافظة خان يونس، فيما استهدفت قوات الاحتلال أرضا زراعية في المحافظات في بيت لاهيا في التاسعة ونصف صباحا ودخل الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة عدة مرات منذ الصباح الباكر.

إغلاق تام وتوقف الحياة

ووصفت الخالدي الحياة العامة في قطاع غزة خاصة في المناطق الجنوبية بـ” التوقف التام”، حيث أغلقت كل المؤسسات التعليمية والحكومية، كما أغلق كل من معبري (بيت حانون وكرم أبو سالم) أمام القادمين والمغادرين حتى إشعار آخر، بينما تم الإبقاء على معبر رفح مفتوحا ويعمل بشكل طبيعي بالكامل.

وانعكس هذا الإغلاق على حياة الناس الاقتصادية خاصة الصيادين في المناطق البحرية حيث توقفت الحياة بشكل كلي، ما عدا تلك التي ترتبط بالحركة في حالات الطوارئ ودويّ سيارات الإسعاف والمستشفيات، حيث كانت الحركة اللاعتيادية في أول يومين خفيفة لمحلات البقالة ولكنها الآن في حالة توقف بسبب الحذر الشديد والخوف.

عملية الفعل ورد الفعل هي ما نشاهده حتى هذه اللحظة

وأشارت الخالدي إلى أن العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المناطق المدنية وساكنيها والعائلات التي فيها وتدمر ممتلكاتهم، دون رادع وبطريقة وحشية همجية غير مبررة على الشارع الفلسطيني.

وأضافت: “نشاهد استهداف الاحتلال للطواقم الطبية والإعلامية، منتهكا كل القوانين الدولية والأعراف، خاصة بعد مرور عام على اغتيال الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة، التي اغتيلت بدم بارد ودون أن يرف للعدوان جفن”.

وبينت ” حتى الآن، هنالك حالة من الخوف والترقب لكل ما يصدر من الجهات الرسمية والإعلامية وسط الحديث عن وساطات عربية ودولية للاتفاق على هدنة، لكن الامور تتسارع أحيانا عبر القصف الإسرائيلي المستمر”.

وتلفت الخالدي عن عملها في مثل هذه الظروف والتي تدفعها وزملاءها للخروج من منازلهم لتغطية الأحداث ونقل حقيقة ما يدور للعالم وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية والإنسانية والدولية بحقث الفلسطينيين العزل والمدنيين بشكل مستمر ودون رادع، خاصة انهم يستهدفون المناطق المفتوحة، والمناطق الساحلية، المؤسسات الحكومية التابعة لحكومة غزة، والمدنيين والأطفال، وبعد كل هجوم وعدوان يشن على غزة يترك الجميع في حالة نفسية صعبة وصدمة جراء المجازر التي يستمر الاحتلال بارتكابها.

” السكان في حالة هلع”

وبخصوص حالة الفلسطينيين في المحافظات الجنوبة هنالك حالة من الهلع بعد اعلان فشل التهدئة، و تقول الخالدي:” شاهدنا في الأيام الأولى حركة خفيفة في نقاط البيع والبقالة ولكنها توقفت مع استمرار العدوان وسط تخوف الناس والسكان بعد ان استهدفت القوات المناطق المفتوحة والمدنيين العزل، المنازل والشقق وسلسلة اغتيال وفي ظل الحديث عدم التوقف، كما أن الأطفال اكبر من يشعر بالهلع والخوف الشديد كما حصل في حالة الطفل تميم الذي توقف قلبه جراء الهجمات الاسرائيلية وأصابه الهلع الشديد جراء اصوات القصف الإسرائيلي”.