أخبار محليةالغد الاردني

صحفيون جدد يؤدون القسم القانوني

منذ ساعتين

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عمان- أدى أربعة زملاء صحفيين جدد قسم النقابة، اليوم الأربعاء، أمام نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة وعدد من أعضاء المجلس.
وأشار الزميل السعايدة إلى أهمية التعامل مع المهنة بشكل ايجابي احتراما للرأي والرأي الآخر، وتفهم وايصال القضايا التي تهم الوطن والمواطن والدفاع عنها بكل موضوعية وحيادية.
والزملاء الذين أدوا قسم النقابة، هم اياد الفضولي، صهيب ربابعة، وهيلين الكردي، وأحلام علاونة.

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