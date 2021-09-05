صحفيون يعتصمون للمطالبة بإلغاء تعديلات هيئة الإعلام

عمان- الغد- نفذت تنسيقية المواقع الإلكترونية، اعتصاما أمام مقر نقابة الصحفيين في عمّان، اليوم الأحد، لرفض التعديلات التي قدمتها هيئة الاعلام لديوان التشريع والتي تعتبرها التنسيقية تمس بالحريات الصحفية.

وكانت نقابة الصحفيين طالبت اعضاء الهيئة العامة بالنقابة، بوضع مقترحات تمهيدا لوضعها أمام الحكومة للأخذ بها.

وقالت النقابة في بيان لها أمس، إنها تواصل اتصالاتها وحوارها مع الحكومة بشأن التعديلات على أنظمة هيئة الإعلام التي تم التوافق على إيقاف العمل بها الخميس الماضي، وسحبها من الموقع الالكتروني لديوان التشريع والرأي كونها لم تقر لغاية الآن إلى حين اعتماد رؤية النقابة والأسرة الصحفية في الأنظمة المقترحة للتعديل بشكل شمولي.

واشار مجلس النقابة إلى أن المستشار القانوني للنقابة يقوم بمراجعة نهائية للتعديلات المقترحة على الأنظمة مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي وردت من زملاء بالهيئة العامة حيالها لتقديمها للحكومة والمطالبة بإلغاء البنود المعترض عليها.

وكان مدير هيئة الإعلام طارق أبو الراغب، قال إن مشروع نظام القانون تم إعلانه لفتح باب النقاش والاخذ بآراء جميع المعنيين حوله بما يخدم المصلحة العامة، مبينا أن مطلب النقابة بسحب القانون إلى التنسيق مع المعنيين بخصوصه.