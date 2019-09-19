صحف إسبانيا .. ريال مدريد تعرض لـ “الدهس” على ملعب “حديقة الأمراء”

مدريد – تصدرت الهزيمة المفجعة التي استهل بها ريال مدريد مشواره في الموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا، بثلاثية بيضاء في مرماه على يد باريس سان جيرمان الفرنسي، عناوين الصحف الإسبانية التي اعتبرت أن بطل “التشامبيونزليغ” 3 مرات متتالية قبل العام الماضي، تعرض لـ”الدهس” في مباراة قدم فيها أداء “بلا روح”.

وبصورة لمهاجم الملكي، الفرنسي كريم بنزيمة ويديه على وجهه في حسرة، افتتحت صحيفة (آس) عددها الصادر الخميس بعنوان “بلا روح”، مشيرة في عنوان فرعي إلى أن “بي إس جي دهس الريال الذي عجز حتى عن التسديد نحو المرمى ولو مرة واحدة”.

وأبرزت الصحيفة تعليق مدرب الفريق، الفرنسي زين الدين زيدان حين قال عقب المباراة التي تنتمي للجولة الأولى من دور المجموعات بالتشامبيونزليغ: “لم نكن على المستوى”.

من جانبها، اعتبرت (ماركا) أنه: “لا يمكن المنافسة على لقب أوروبا بهذا الشكل، في إشارة لأداء الملكي أمام فريق العاصمة الفرنسية، وأبرزت الصحيفة أن “بي إس جي، بدون نيمار ولا كيليان مبابي ولا إدينسون كافاني، اكتسح الريال الذي بدا هشا كالزجاج”، مشيرة إلى أن “هدفين من أنخيل دي ماريا في نصف ساعة ساهما في أن يمُنى الميرينغي بأول هزيمة له هذا الموسم”.

وكان هذا أيضا ما أبرزته صحيفة (موندو ديبورتيفو) الكتالونية، حيث ذكرت بعدم مشاركة نجوم باريس سان جيرمان في صناعة هذا الانتصار على الريال الذي “لم يسدد نحو المرمى ولو مرة واحدة”، وأبرزت الصحيفة على جانب آخر أن رجال مدرب الأتلتي، الأرجنتيني دييجو سيميوني “آمنوا وانتفضوا وقلبوا تأخرهم 0-2 لتعادل أمام اليوفي”.

أما صحيفة (سبورت)، فاختارت صورة لدي ماريا وهو يحتفل بأحد هدفيه وسط لاعبي الريال، وعنونتها “دُهسوا”، مبرزة في عنوان فرعي أن: “الريال الذي كان هش دفاعيا وغائب هجوميا، بدأ مشواره في التشامبيونز بهزيمة مفجعة في باريس”، كما أشارت إلى أن “دي ماريا (بثنائية) ثأر من فريقه السابق الذي لم يسدد ولو مرة واحدة نحو مرمى كيلور نافاس”، الحارس السابق للملكي. (إفي)