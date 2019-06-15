صحيفة: بوغبا يريد الريال.. ويونايتد يرفض

كشفت تقارير صحافية إسبانية أن “لاعب خط وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، الدولي الفرنسي بول بوغبا، يريد الانتقال إلى ريال مدريد”.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية أن نادي مانشستر يونايتد لا يرغب في بيع بوغبا إلى ريال مدريد، على الرغم من رعبة اللاعبة الواضحة.

وذكرت الصحيفة أن مينو رايولا، وكيل أعمال بوغبا، يعلم أن عليه إنهاء صفقة ماتياس دي ليخت أولًا، ومن ثم الدخول في صفقة بوغبا، والتي من المرجح أن تكون ملحمية.

المدير الفني لفريق ريال مدريد، زين الدين زيدان، لم يخف أبدًا رغبته في الحصول على خدمات بوجبا، وعلى هذا النحو يسعى فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي إرضاء مدربه.

وعلى الرغم من إدراك بيريز لصعوبة ذلك الأمر، إلا أن بوغبا أبلغ إدارة يونايتد أكثر من مرة، أنه يريد الانضمام إلى النادي “الملكي”.

قام بوغبا في الأسبوع الماضي برحلة إلى آسيا للمشاركة في حملات أديداس، مما يثبت أنه أحد أفضل خمس لاعبين قابلية للتسويق.-(24ae)