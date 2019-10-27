صحيفة “ديلي تلغراف” للبيع

لندن- قررت عائلة باركلي المالكة لصحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية منذ العام 2004 بيعها إلى جانب “صنداي تلغراف” التي تدر أيام الآحاد، على ما ذكرت صحيفة “تايمز” الصادرة في لندن.

وقالت الصحيفة إن العائلة تراجع كل الأصول التي تملكها ومن بينها فندق “ريتز” الفخم في لندن.

والصحيفتان مقربتان من حزب المحافظين البريطاني وتدعمان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت صحيفة “ذي تايمز” أن “ديلي تلغراف” أوردت قبل فترة قصيرة أن أرباحها التشغيلية تراجعت من 16,3 مليون جنيه استرليني في العام 2017 إلى 3,1 ملايين جنيه استرليني العام الماضي فيما تراجعت إيراداتها من 278 مليونا في 2017 إلى 271 مليونا في 2018.

ولم ترد مجموعة “تلغراف ميديا غروب” على محاولة وكالة فرانس برس الحصول على تعليق. (أ ف ب)