صحيفة عبرية: نتنياهو يمنح سموتريتش صلاحيات خطيرة

قالت صحيفة عبرية، إن رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو منح زعيم حزب “الصهيونية الدينية” بتسلئيل سموتريتش، صلاحيات خطيرة في الحكومة المرتقبة تشمل تصاريح البناء في المستوطنات، وتنظيم البؤر الاستيطانية من خلال مسح الأراضي، وتصاريح العمل للفلسطينيين.

وأشارت “يديعوت أحرونوت” إلى أنه وقف الاتفاق الائتلافي الموقع بين نتنياهو زعيم حزب الليكود وسموتريتش، سيشغل الأخير لمدة عامين منصب وزير المالية- لكن ربما كان الدور الأهم الذي حصل عليه في الاتفاق هو دور وزير في وزارة الجيش.

وأضافت أن زعيم “الصهيونية الدينية” سيكون مسؤولاً عن ما تسمى الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال في الضفة الغربية.

وتابعت “علينا أن تفهم ما هي الإدارة المدنية للمستوطنين لكي نفهم أن الصهيونية الدينية وسموتريتش يتوقع أن يغيروا الطريقة التي تعمل بها الحكومة في المناطق الفلسطينية”.

وأوضحت “ان الإدارة المدنية هي في الواقع ممثلية للوزارات الحكومية لسكان الضفة الغربية. والسبب هو أن صاحب السيادة في أراضي (الضفة الغربية)، التي لم تطبق دولة إسرائيل سيادتها عليها هو القائد لعام للقيادة المركزية ووزارة الجيش”.

ومضت الصحيفة: “يدور الحديث عن منطقة لم يتم تسوية وضعها بعد، أو بعبارة أخرى – منطقة محتلة. تتعامل الإدارة المدنية مع كل ما يحدث خارج الخط الأخضر – تصاريح البناء وتوسيع المستوطنات، ومناقصات المجالس الإقليمية والمحلية، وتوسعات الفصول الدراسية، والتعامل مع البنية التحتية، والنقل، والزراعة، والتراث وما إلى ذلك”.

وتوقعت الصحيفة، أن يبدأ سموتريتش فور تولي حزبه المنصب في تنظيم وضع عشرات البؤر الاستيطانية غير الشرعية في الضفة الغربية، مقابل تدمير المزيد من البناء الفلسطيني غير القانوني، وإحداث تغيير دراماتيكي آخر لرؤساء المجالس والمستوطنات.

وتسود مخاوف داخل إسرائيل وخارجها من تشكيلة الحكومة الإسرائيلية المقبلة، والتي تضم أحزابا من أقصى اليمين، بما في ذلك حزب سموتريتش، و”عوتسما يهوديت” (قوة يهودية) بقيادة المتشدد إيتمار بن غفير الذي سيشغل منصب وزير الأمن القومي بصلاحيات موسعة تشمل السيطرة على قوات ما تسمى “حرس الحدود” العاملة بالضفة الغربية المحتلة.-(وكالات)